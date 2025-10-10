Сенат США ухвалив щорічний законопроєкт про оборонну політику. Він передбачає деякі оновлення, зокрема збільшення зарплати військовим та фінансування зброї.

Що відомо про плани щодо оборонної політики США?

Ця версія законопроєкту передбачає фінансування у 925 мільярдів доларів, повіжомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Остаточне голосування пройшло 77 голосів проти 20. Законодавство, зокрема, передбачає підвищення заробітної плати американським військовим на 3,8%, фінансування озброєння та перегляд військових закупівель.

Також сенатори ухвалили двопартійну поправку до законопроєкту, яка надає Пентагону додаткові повноваження для протидії загрозам з боку дронів над військовими об'єктами.

Законодавство змінить також правила для оборонних підрядників, що, на думку галузевих експертів, стримують менші компанії від участі в тендерах. Законопроєкт також спрямований на вирішення проблеми сучасних військових технологій, вимагаючи досліджень щодо:

безпечної інтеграції штучного інтелекту та інших кіберінструментів;

програми, зосередженої на "швидкій розробці, тестуванні та масштабованому виробництві" дронів.

Незважаючи на заперечення демократів, республіканці також внесли поправку, яка обмежує використання електричних або гібридних транспортних засобів у департаменті.

Чи продовжить США допомагати Україні?

Відомо, що допомога Україні в новому оборонному бюджеті передбачена, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Ініціативу допомоги Україні в безпеці продовжать до 2028 року та збільшать санкціоноване фінансування з 300 мільйонів доларів у 2025 році до 500 мільйонів доларів.

USAI також передбачає закупівлю зброї у виробників. За часів адміністрації президента Дональда Трампа США не фінансують постачання зброї Україні, однак Вашингтон постачає зброю Києву коштом інших українських союзників.

Що відомо про військову допомогу Україні від інших країн?