Победа России может дорого обойтись США: в Forbes назвали цену поражения Украины в войне с Россией

Дискуссии за океаном о целесообразности финансовой поддержки Киева набирают обороты на фоне внутренних трудностей. Однако настоящей проблемой для США могут оказаться не текущие расходы на вооружение для Украины, а те колоссальные суммы, которые придется выплатить в случае победы России.

Почему поражение Украины станет ударом для США

Цену поражения Украины в войне с Россией обозначил в своей авторской колонке обозреватель Forbes Энди Дж. Семотюк.

По его словам, согласно данным Рады по международным отношениям, Конгресс США выделил около 196 миллиардов долларов на расходы, связанные с войной в Украине, в том числе и те, что не являются непосредственной помощью Киеву.

Однако Семотюк считает, что оценивать эти средства нужно не в сравнении с вариантом "не тратить ничего", а с потенциальной ценой противостояния с Россией, которая может стать сильнее после победы.

Правильное сравнение – не между поддержкой Украины и отсутствием каких-либо расходов. Речь идет о сравнении стоимости сдерживания России сегодня с потенциальным противостоянием с еще более опасной Россией завтра,

– пишет автор.

Как победа России может увеличить расходы США

По мнению Семотюка, поражение Украины создало бы для Вашингтона дополнительные риски для безопасности. В частности, менее защищенная Европа могла бы потребовать более активного военного участия США в рамках НАТО.

В то же время усиление нестабильности будет угрожать энергетическим поставкам и международным торговым маршрутам. Это, в свою очередь, может отразиться на американцах в виде более высоких цен на топливо, транспорт и инфляции.

Победа России может означать повышение налогов, рост стоимости жизни и даже увеличение американских расходов на оборону,

– отмечает обозреватель Forbes.

Вместе с тем автор считает, что последствия войны могут распространиться далеко за пределы Европы. В частности, усиление давления на Тайвань, который производит более 90% передовых микросхем в мире, грозит остановкой американских заводов и тотальным дефицитом товаров.

Он отмечает, что Китай внимательно следит за реакцией Запада на российскую агрессию и за тем, насколько США и их союзники готовы противостоять военному завоеванию. И хотя победа России не будет означать автоматического вторжения Китая на Тайвань, риски остаются.

Эти последствия не являются неизбежными. Но это риски, которые американцы должны учитывать, оценивая реальную цену войны России,

– подчеркивает Семотюк.

Как Запад должен способствовать окончанию войны

Автор колонки при этом не утверждает, что поддержка Украины должна быть безграничной. Напротив, он признает право американцев требовать объяснений относительно расходов Вашингтона и настаивать на том, чтобы Европа брала на себя больше.

Американцы имеют право ставить под сомнение, сколько их правительство тратит на Украину. Они имеют право требовать, чтобы Европа взяла на себя большую часть этого бремени. И они имеют право требовать реалистичной стратегии завершения войны,

– пишет Семотюк.

В то же время он критикует Запад за задержки с поставками Украине современного вооружения. По его мнению, это ставит фундаментальный вопрос о том, какой на самом деле была стратегия партнеров.

При этом Семотюк не выступает за бесконечную войну и признает необходимость дипломатии. Однако он уверен, что переговоры не должны превратиться в фактическую капитуляцию Украины, а будущее Украины не могут определять только большие державы без участия Киева.

Украина должна иметь решающий голос в определении собственного будущего,

– подчеркивает Семотюк.

Он также считает, что США должны продолжать дипломатические усилия, поддерживать сдерживание и последовательно применять экономические санкции, одновременно работая с союзниками над договоренностями, которые сохранят украинский суверенитет.

Напомним, ранее политолог Андрей Вигиринский в комментарии 24 Канала пояснил, что, даже увеличив поддержку Украины, Европа не способна полностью заменить СШАв критически важных сферах. В частности, речь идет об отдельных видах вооружения, разведданных и стабильном финансировании. Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения американских поставок полноценной замены части американских возможностей пока нет.