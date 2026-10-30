Перемога Росії може дорого обійтися США: у Forbes назвали ціну поразки України

Чому поразка України стане ударом для США

Ціну поразки України у війні Росії окреслив у своїй авторській колонці оглядач Forbes Енді Дж. Семотюк.

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За його словами, згідно з даними Ради з міжнародних відносин, Конгрес США виділив близько 196 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з війною в Україні, зокрема й ті, що не є безпосередньою допомогою Києву.

Однак Семотюк вважає, що оцінювати ці кошти потрібно не у порівнянні з варіантом "не витрачати нічого", а з потенційною ціною протистояння з Росією, яка може стати сильнішою після перемоги.

Правильне порівняння – не між підтримкою України та відсутністю будь-яких витрат. Йдеться про порівняння вартості стримування Росії сьогодні з потенційним протистоянням із ще небезпечнішою Росією завтра– пише автор.

Як перемога Росії може збільшити витрати США

На думку Семотюка, поразка України створила б для Вашингтона додаткові безпекові ризики. Зокрема, менш захищена Європа могла б потребувати більшої військової участі США в межах НАТО.

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Водночас посилення нестабільності загрожуватиме енергетичним поставкам і міжнародним торговельним маршрутам. Це, своєю чергою, може позначитися на американцях через вищі ціни на пальне, транспорт та інфляцію.

Перемога Росії може означати вищі податки, вищу вартість життя і навіть більші американські витрати на оборону– зазначає оглядач Forbes.

Разом з тим автор вважає, що наслідки війни можуть поширитися далеко за межі Європи. Зокрема, посилення тиску на Тайвань, який виробляє понад 90% передових мікросхем у світі, загрожує зупинкою американських заводів та тотальним дефіцитом товарів.

Він вказує, що Китай уважно спостерігає за реакцією Заходу на російську агресію та за тим, наскільки США і їхні союзники готові протистояти військовому завоюванню. І хоча перемога Росії не означатиме автоматичного вторгнення Китаю на Тайвань, ризики залишаються.

Ці наслідки не є неминучими. Але це ризики, які американці мають враховувати, коли оцінюють реальну ціну війни Росії– наголошує Семотюк.

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Як Захід має сприяти закінченню війни

Автор колонки водночас не стверджує, що підтримка України має бути безмежною. Навпаки, він визнає право американців вимагати пояснень щодо витрат Вашингтона та наполягати, щоб Європа брала на себе більше.

Американці мають право ставити під сумнів, скільки їхній уряд витрачає на Україну. Вони мають право вимагати, щоб Європа взяла на себе більшу частину цього тягаря. І вони мають право вимагати реалістичної стратегії завершення війни– пише Семотюк.

Водночас він критикує Захід за затримки з постачанням Україні сучасного озброєння. На його думку, це ставить фундаментальне питання про те, якою насправді була стратегія партнерів.

При цьому Семотюк не виступає за нескінченну війну та визнає необхідність дипломатії. Однак він упевнений, що переговори не повинні перетворитися на фактичну капітуляцію України, а майбутнє України не можуть визначати лише великі держави без участі Києва.

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Україна повинна мати вирішальний голос у визначенні власного майбутнього– підкреслює Семотюк.

Він також вважає, що США мають продовжувати дипломатичні зусилля, підтримувати стримування та послідовно застосовувати економічні санкції, водночас працюючи із союзниками над домовленостями, які збережуть український суверенітет.

Нагадаємо, раніше політолог Андрій Вігірінський у коментарі 24 Каналу пояснив, що, навіть збільшивши підтримку України, Європа не здатна повністю замінити США у критично важливих сферах. Зокрема, йдеться про окремі види озброєння, розвіддані та стабільне фінансування. Експерт наголошував, що у разі припинення американських поставок повноцінної заміни частині американських можливостей наразі немає.