Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели историческую встречу в Ужгороде 24 ноября. По итогам встречи венгерский лидер объявил о новой финансовой и гуманитарной поддержке для Закарпатья.

Что получит Закарпатье от соседнего государства

Во время заявления для прессы Мадьяр сообщил, что правительство Венгрии решило увеличить фонд поддержки венгров, проживающих за рубежом, сообщает "Суспильне".

Речь идет о выделении венгерской общине 1 миллиарда форинтов, что в эквиваленте составляет около 2,7 миллиона евро.

Помимо финансовой поддержки, соседнее государство предоставит Закарпатью практическую гуманитарную помощь. В частности, регион получит такое важное оборудование:

приборы для наблюдения за состоянием здоровья пациентов;

энергетическую технику;

а также транспортные средства.

"Сегодня мы строим такие отношения между нашими странами, которые начинают свою новую историю",

– подчеркнул Мадьяр.

Какие договоренности сопровождают финансовую помощь

Отдельной темой встречи стали права венгерского национального меньшинства в Украине.

По словам Мадьяра, Киев и Будапешт за несколько недель согласовали 10 пунктов, касающихся прав венгров в Украине:

языковые;

культурные;

и образовательные.

Венгерский премьер надеется, что восстановление этих прав удастся осуществить до конца текущего или в начале следующего года.

Обратите внимание! Во время визита Зеленский и Мадьяр также возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Украины в Ужгороде.

Напомним, что это первый визит главы венгерского правительства в Украину с 2015 года. Подготовка к этой встрече длилась несколько месяцев на уровне министерств иностранных дел обоих государств.

Катализатором потепления отношений стала недавняя российская атака на Закарпатье 17 ноября. Тогда Петер Мадьяр резко осудил действия Кремля, четко назвал Россию агрессором, а Украину – жертвой.