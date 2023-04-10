Украинцы могут получить 6 600 гривен: что для этого нужно сделать

Французская гуманитарная организация ACTED выделит украинцам финансовую помощь. Следовательно, один украинец может получить 6 600 гривен. Однако претендовать на такую сумму могут не все граждане Украины.

Кто может получить финансовую помощь от ACTED

Внутри перемещенные лица смогут получить денежную помощь от организации ACTED. Однако на него смогут претендовать только жители 8 областей Украины.

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Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

что размер пособия составляетВпрочем, она будет выплачена сразу одним платежом за период в 3 месяца.

Кроме того, приоритетом для получения средств станет то, что:

один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;

людям от 60 лет и старше;

в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;

семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;

есть беременные и кормящие женщины;

полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Как подать документы

В первую очередь для того, чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36.

что вы можете звонить только в рабочее время –

Из документов следует подготовить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

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К слову, если вы по всем критериям подойдете, то средства сможете получать либо на банковскую карту, либо посредством перевода на отделения Ощадбанка и "Укрпочты".