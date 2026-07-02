Выплаты ВПЛ в июле: когда поступят деньги и кто может их лишиться

В июле 2026 года внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание в соответствии с установленным графиком. При этом отдельным категориям переселенцев необходимо своевременно обновить свои данные, чтобы не лишиться права на выплаты.

Когда ВПЛ получат помощь в июле

В июле 2026 года внутренне перемещенным лицам продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №709.

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Как и раньше, средства будут поступать в два этапа в течение месяца: до 15-го и до 28-го числа. Точная дата зачисления зависит от скорости обработки платежей Государственной казначейской службой и банковскими учреждениями.

Размеры выплат в 2026 году остаются неизменными. Взрослые переселенцы получают по 2 000 гривен в месяц, а семьи с детьми и лица с инвалидностью – по 3 000 гривен.

Финансовая поддержка для наиболее уязвимых категорий ВПЛ предоставляется в течение 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Кому необходимо обновить данные, чтобы не лишиться выплат

Правительство также напоминает, что отдельные категории внутренне перемещенных лиц должны своевременно обновлять информацию, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или центр предоставления административных услуг необходимо гражданам, которые сменили место жительства или состав семьи. Это также касается тех, кто впервые оформляет пособие на ребенка.

Кроме того, подать документы необходимо переселенцам, которые ранее получили отказ в назначении выплат, но после подтверждения соответствия критериям дохода хотят возобновить получение пособия. В настоящее время предельный доход составляет 10 380 гривен на одного человека.

Также обратиться в соответствующие органы следует тем ВПЛ, которые хотят пересмотреть решение о назначении пособия в связи с изменением своего имущественного положения.

Важно! Эксперты отмечают, что своевременное обновление персональных данных является ключевым условием непрерывного получения государственной поддержки. Это позволяет избежать задержек с выплатами и обеспечивает адресное направление бюджетных средств тем переселенцам, которые больше всего нуждаются в помощи.