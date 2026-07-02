Коли ВПО отримають допомогу у липні

У липні 2026 року внутрішньо переміщеним особам продовжать виплачувати державну допомогу на проживання. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №709.

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Як і раніше, кошти надходитимуть у два етапи протягом місяця: до 15-го та до 28-го числа. Точна дата зарахування залежить від швидкості опрацювання платежів Державною казначейською службою та банківськими установами.

Розміри виплат у 2026 році залишаються незмінними. Дорослі переселенці отримують по 2 000 гривень на місяць, а сім'ї з дітьми та особи з інвалідністю – по 3 000 гривень.

Фінансова підтримка для найбільш вразливих категорій ВПО надається протягом 30 місяців із моменту першого оформлення допомоги.

Кому потрібно оновити дані, щоб не втратити виплати

Уряд також нагадує, що окремі категорії внутрішньо переміщених осіб мають своєчасно актуалізувати інформацію, інакше виплати можуть бути припинені.

Особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг необхідно громадянам, які змінили місце проживання чи склад сім'ї. Це також стосується тих, хто вперше оформлює допомогу на дитину.

Крім того, подати документи потрібно переселенцям, які раніше отримали відмову у призначенні виплат, але після підтвердження відповідності критеріям доходу хочуть поновити допомогу. Наразі граничний дохід становить 10 380 гривень на одну особу.

Також звернутися до відповідних органів слід тим ВПО, які хочуть переглянути рішення про призначення допомоги через зміну свого майнового стану.

Важливо! Експерти зазначають, що своєчасне оновлення персональних даних є ключовою умовою безперервного отримання державної підтримки. Це дозволяє уникнути затримок із виплатами та забезпечує адресне спрямування бюджетних коштів тим переселенцям, які найбільше потребують допомоги.