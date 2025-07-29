"Пора бить по военному бюджету России": Сибига призвал к консолидации санкций
- Украина работает над максимальной синхронизацией санкций против России с партнерами, чтобы ударить по военному бюджету России.
Министр Андрей Сибига отметил важность перекрытия лазеек для обхода санкций Россией и отметил поддержку со стороны США и других партнеров.
В ближайшие несколько недель все партнеры Украины должны максимально синхронизировать санкции против России. Киев сейчас активно работает над объединением усилий.
Как происходит синхронизация санкций?
Украина старательно согласовывает свои санкции против России с ограничениями, которые ввели ее союзники. В последние недели удалось синхронизироваться с предыдущими санкционными пакетами ЕС, как рассказал глава МИД Андрей Сибига, сообщает 24 Канал.
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Максимальная синхронизация санкций является критически важной. Сейчас мы видим импульс. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России в полную силу,
– заявил Сибига.
- Министр добавил, что российские чиновники хвастаются перед собственным народом тем, что Россия якобы воюет против всего Запада, поэтому и не может достичь никакой стратегической цели в Украине.
- Поэтому, его словам, нужно показать России настоящую силу Запада и продемонстрировать максимальное санкционное давление.
Важно! Кроме синхронизации санкций с ЕС, Украина также вместе с партнерами пытается перекрыть для России все лазейки для обхода ограничений и помешать доступу к технологиям.
Что даст консолидация санкций??
Отдельно Сибига также отметил позицию президента США Дональда Трампа по России, назвав ее "реалистичной и твердой". Украина, мол, ценит его ясность и силу.
Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и продолжает войну. Он прекратит свой террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономике, которая уже имеет системные проблемы. Соединенные Штаты, Европа и G7 имеют необходимую силу для этого,
– добавил глава МИД.
- Заметим, что на днях во время поездки в Шотландию Трамп поставил новый дедлайн российскому диктатору Владимиру Путину.
- Он заявил, что Кремль должен заключить перемир1я в течение 10-12 дней, вместо 50, которые он требовал ранее.
Стоит знать! Трамп угрожает ввести вторичные санкции против России и наложить 100% тарифы на экспорт российской нефти, если Путин не выполнит его ультиматум.