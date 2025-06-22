Деньги не сгорают: как получить недополученную пенсию умершего родственника
- Украинцы могут получить недополученную пенсию за умершего пенсионера, если проживали с ним на день смерти.
- Заявление на получение пенсии нужно подать в Пенсионный фонд в течение шести месяцев после открытия наследства, лично, по почте или онлайн.
Недополученную пенсию можно получить даже после смерти ее получателя. Кто именно имеет право на эти средства и как подать заявление в 2025 году, читайте дальше.
Как получить недополученную пенсию
Родственники пенсионера, который умер, имеют право получить недополученную часть его пенсии. Речь идет о средствах, которые не были выплачены до момента смерти: их могут перечислить членам семьи, которые проживали с пенсионером на день его смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".
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Если на помощь претендует несколько человек, сумма делится между ними поровну. А в случае, если никто из родных не обратится за средства вовремя, пенсия автоматически переходит в состав наследства.
Важно! В "Дії" уточняют, что недополученную пенсию выплачивают по месяц смерти включительно.
Как оформить недополученную пенсию
Для получения недополученной пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через шесть месяцев после открытия наследства. Подать заявление можно лично, отправить заказным письмом или воспользоваться онлайн-сервисом портала ПФУ.