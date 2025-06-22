Деньги не сгорают: как получить недополученную пенсию умершего родственника

Недополученную пенсию можно получить даже после смерти ее получателя. Кто именно имеет право на эти средства и как подать заявление в 2025 году, читайте дальше.

Как получить недополученную пенсию

Родственники пенсионера, который умер, имеют право получить недополученную часть его пенсии. Речь идет о средствах, которые не были выплачены до момента смерти: их могут перечислить членам семьи, которые проживали с пенсионером на день его смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Если на помощь претендует несколько человек, сумма делится между ними поровну. А в случае, если никто из родных не обратится за средства вовремя, пенсия автоматически переходит в состав наследства.

Важно! В "Дії" уточняют, что недополученную пенсию выплачивают по месяц смерти включительно.