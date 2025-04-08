Трамп рассказал почему он не снизит пошлины для Израиля

Трамп выступает против снижения пошлин для Израиля. По мнению президента США в этом нет необходимости, ведь именно израильское государство получает больше всего помощи от других стран.

Почему США могут не снизить тарифы для Израиля

Трамп также акцентировал на том, какую помощь от США получает Израиль, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Не забывайте, что мы много помогаем Израилю. Вы знаете, мы даем Израилю 4 миллиарда долларов в год. Это очень много.

Указанное заявление прозвучало во время встречи Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Овальном кабинете. Интересно, что ранее израильский чиновник говорил, что его страна сможет быстро ликвидировать торговый дефицит и торговые барьеры с США.

Напомним! На прошлой неделе Трамп утвердил введение пошлин на товары из Израиля в размере 17%.