Трамп требует от ЕС ввести 100% пошлины на товары Китая и Индии, – FT
- Дональд Трамп предложил ЕС ввести 100% пошлины на импорт из Китая и Индии, чтобы усилить давление на Россию за ее действия в Украине.
- Вашингтон готов поддержать европейских партнеров, но решение о введении пошлин будет принято только при их поддержке.
Дональд Трамп предложил ЕС ввести тарифы до 100% на импорт из Индии и Китая, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну в Украине. Это предложение прозвучало после встречи с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, посвященной обсуждению способов увеличения экономических расходов для Москвы.
Что Трамп требует от ЕС?
Дональд Трамп выдвинул это требование после того, как во вторник принял участие во встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне, посвященной обсуждению способов увеличения экономических издержек войны для Москвы, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Как отмечается, один из чиновников США заявил, что Вашингтон готов "ответить" на любые тарифы на Китай и Индию, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из этих стран.
Мы готовы действовать прямо сейчас, но будем это делать только при условии, что наши европейские партнеры поддержат нас,
– отметил другой чиновник.
Инициатива Трампа прозвучала на фоне разочарования в Белом доме из-за сложности достижения мирного соглашения и на фоне все более агрессивных российских авиаударов по Украине.
Президент пришел сегодня утром и считает очевидным подход: давайте введем высокие тарифы и оставим их до тех пор, пока китайцы не прекратят покупать нефть. На самом деле нефть им некуда девать,
– добавил собеседник издания.
Позже Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на разговор с президентом России Владимиром Путиным "на этой или в начале следующей недели".
Важно! Во вторник, 9 августа, Трамп написал в соцсети Truth Social, что торговые переговоры с Индией продолжаются и, по его мнению, они будут иметь "успешное завершение".
Вашингтон при этом не озвучивал конкретные меры против Китая из-за закупок российской нефти.
Примечательно! В апреле Трамп резко повысил тарифы на китайский импорт, но в мае снизил их после сильной негативной реакции на рынке.
Европейские столицы рассматривали возможность введения вторичных санкций против стран, таких как Китай и Индия, за покупку российской нефти и газа, но многие опасаются последствий для торговли с Пекином и Нью-Дели.
Что нужно знать о последних заявлениях администрации Трампа?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп готов рассматривать возможность заключения экономических соглашений с Россией, если военные действия будут прекращены. Он отметил, что президент США "не видит оснований" для продолжения экономической изоляции Москвы, кроме самого факта продолжения конфликта.
В свою очередь, Дональд Трамп утверждает, что личная неприязнь между Зеленским и Путиным усложняет процесс остановки войны в Украине. Американский лидер также заявил, что во время его президентства якобы было завершено семь войн.