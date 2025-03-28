Торговая политика Трампа может оставить США без туалетной бумаги – Bloomberg

Торговая политика Трампа может привести к дефициту туалетной бумаги в США из-за увеличения пошлин на канадские пиломатериалы. Это угрожает поставкам важной хвойной целлюлозы для производства бумажной продукции, что уже вызывает опасения среди производителей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Администрация президента США Дональда Трампа планирует увеличить пошлины на канадские пиломатериалы из мягкой древесины до 27%, что может привести к серьезным последствиям для рынка туалетной бумаги в стране.

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США рискуют остаться без туалетной бумаги

Согласно сообщению Bloomberg, новые тарифы могут повлиять на поставки канадской хвойной целлюлозы, что является ключевым компонентом для производства туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец.

Сейчас большинство NBSK (отбеленной сульфатной целлюлозы хвойных пород), используемой для изготовления бумажной продукции, поставляется из Канады, где эти заводы работают уже несколько десятков лет.

Если Трамп примет решение о введении дополнительных пошлин, это может усложнить поставки этого материала, и многие американские производители просто не смогут изменить свой "рецепт".

Брайан Макклей, глава консалтинговой компании, отслеживающей мировой рынок целлюлозы, заявил, что без канадской целлюлозы некоторые заводы не смогут обеспечить производство необходимой продукции. В результате это может привести к дефициту туалетной бумаги в США, подобного тому, который наблюдался во время пандемии, когда спрос на бумажную продукцию резко возрос.

Трамп активно пропагандирует тарифы как инструмент для возвращения производства в США, но не учитывает особенности канадской целлюлозы, которую невозможно легко заменить американскими аналогами.

Кроме того, тарифы на пиломатериалы могут вызвать каскадный эффект: повышение стоимости материалов приведет к снижению строительной активности, что в свою очередь повлияет на цепочку поставок древесины, что еще больше усложнит ситуацию на рынке.