Пошлины в 50% и сожженное чучело: Бразилия отвечает Трампу из-за тарифной войны

В Сан-Паулу вспыхнули протесты из-за тарифной политики Трампа. Дошло до того, что демонстранты даже сожгли флаг США после того, как было объявлено о введении новых тарифов на бразильские товары в размере 50%.

Из-за чего начался антиамериканский митинг в Бразилии

Митинг, организованный в поддержку экономической политики президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, перерос в антиамериканский протест, где протестующие требовали, чтобы Бразилия твердо стояла против торгового давления США, передает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Известно, что демонстранты скандировали на улицах "Бразилия наша", а затем демонстративно сожгли чучело Трампа и флаг США.

Дело в том, что в среду, 9 июля, Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 50% пошлины на крупнейшую страну Латинской Америки с 1 августа.

Кроме того, Трамп выступил с решительной защитой бывшего президента Бразилии, Жаира Болсонару, заявив, что он стал жертвой "охоты на ведьм", направленного на то, чтобы не допустить Болсонару к участию в выборах в следующем году.

На заявления Трампа и новые пошлины нынешний президент Бразилии пригрозил в ответ 50% пошлинами на американские товары и вызвал посла США в ответ на чрезвычайное вмешательство.

Напоминаем! В апреле США ввели против бразильских товаров пошлину в размере 10%, что является базовой ставкой. Кроме того, по данным The Guardian, с Бразилией США поддерживают профицит торгового баланса уже в течение 17 лет.