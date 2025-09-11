Предложение Трампа о введении тарифов на Индию и Китай за покупку российской нефти вызвало удивление. В то же время реакция ЕС по этому поводу довольно осторожная.

Как в Европе отреагировали на предложение Трампа по пошлинам в 100%?

По словам Дональда Трампа, США готовы "отразить" любые тарифы, которые будут введены Европой против Индии и Китая, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Зато представитель Еврокомиссии заявил изданию, что не будет раскрывать деталей по этому вопросу и добавил, что ЕС сотрудничает со всеми соответствующими глобальными партнерами, в частности Индией и Китаем, в контексте своих усилий по обеспечению соблюдения санкций.

Это взаимодействие будет продолжаться,

– резюмировал представитель Еврокомиссии.