Давление Трампа: согласится ли Европа на пошлины в 100% на Китай и Индию
Предложение Трампа о введении тарифов на Индию и Китай за покупку российской нефти вызвало удивление. В то же время реакция ЕС по этому поводу довольно осторожная.
Как в Европе отреагировали на предложение Трампа по пошлинам в 100%?
По словам Дональда Трампа, США готовы "отразить" любые тарифы, которые будут введены Европой против Индии и Китая, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Зато представитель Еврокомиссии заявил изданию, что не будет раскрывать деталей по этому вопросу и добавил, что ЕС сотрудничает со всеми соответствующими глобальными партнерами, в частности Индией и Китаем, в контексте своих усилий по обеспечению соблюдения санкций.
Это взаимодействие будет продолжаться,
– резюмировал представитель Еврокомиссии.