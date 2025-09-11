Пропозиція Трампа щодо запровадження тарифів на Індію та Китай за купівлю російської нафти викликала здивування. Водночас реакція ЄС щодо цього є доволі обережною.

Як в Європі відреагували на пропозицію Трампа щодо мит в 100%?

Зі слів Дональда Трампа, США готові "відобразити" будь-які тарифи, які будуть запроваджені Європою проти Індії та Китаю, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

Натомість речник Єврокомісії заявив виданню, що не розкриватиме деталей щодо цього питання і додав, що ЄС співпрацює з усіма відповідними глобальними партнерами, зокрема Індією та Китаєм, у контексті своїх зусиль щодо забезпечення дотримання санкцій.

Ця взаємодія продовжуватиметься,

– резюмував речник.

Крім того, в Єврокомісії вказали на майбутній 19 пакет санкцій щодо Росії, у якому додані інструменти санкцій, що "дозволяють нам обходити їх через треті країни".

Також додається, що США є важливим партнером у зусиллях Брусселя посилити тиск на економіку війни Росії.

Чому запровадження нових мит є важливим?

У виданні зазначається, що запровадження тарифів на ключових клієнтів Росії, а це Індія та Китай, буде ще одним способом покарати країни за торгівлю з Росією. Відповідно, це спричинить тиск на Росію щодо припинення війни в Україні.

Втім Європа, ймовірно, має побоювання щодо відчуження Китаю та Індії. А за словами Ієна Бреммера, засновника Eurasia Group, вимога до ЄС з боку Білого дому поки важко узгодити із зусиллями щодо досягнення торговельних угод з Індією та Китаєм.

Це більше схоже на спробу перекласти відповідальність за рішучішу відповідь на Європу, створюючи політичне прикриття для бездіяльності Америки на фронті санкцій, уникаючи при цьому прямого удару по відносинах між США та Китаєм,

– пояснив Бреммер.

Крім того, одні аналітики кажуть, що ЄС навряд чи погодяться на заклик Трампа. А інші додають, що Європа не бажає запроваджувати тарифи як частину торговельного плану, адже блок не потрібно втягувати у торговельні війни.