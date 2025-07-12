"Мы готовы": ЕС готовит контрмеры против США из-за пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на это.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х. В то же время премьер-министр Нидерландов Дик Схооф раскритиковал намерения американского президента относительно пошлин для Евросоюза.

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Как реагируют на пошлины Трампа

Урсула фон дер Ляйен отметила, что тарифная ставка для европейского импорта, недавно озвученная Дональдом Трампом, будет бить "по предпринимателям, потребителям и пациентам с обеих сторон Атлантического океана".

Мы продолжим работать над соглашением до 1 августа. В то же время мы готовы отстаивать интересы ЕС с помощью пропорциональных контрмер,

– написала она.

В свою очередь Дик Схооф отметил, что обеспокоен подобным развитием событий. Он выразил политическую поддержку руководству Евросоюза в дальнейших действиях для отстаивания общих интересов.

"Объявление Штатов о 30% тарифах на товары, импортируемые из ЕС вызывает обеспокоенность, это не путь вперед. Еврокомиссия может рассчитывать на нашу полную поддержку", – написал нидерландский премьер.

Напомним, США с 1 августа также с 1 августа также вводят новые тарифы против Канады в размере 35%. Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка будет расти, если Канада прибегнет к ответным мерам.