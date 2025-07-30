За покупку российской нефти: США пригрозили одной из стран пошлинами в размере 100%
- Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил одной из стран тарифами в 100% за покупку санкционной российской нефти.
- Подобная торговля может усилить военные возможности Москвы.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что он сделал предупреждение китайским чиновникам. Мол, продолжение закупок санкционной российской нефти приведет к введению больших тарифов согласно законопроекту, который рассматривается в Конгрессе.
О чем Бессент предупредил Китай?
В ответ он услышал, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Так Скотт Бессент выразил недовольство Соединенных Штатов из-за того, что Китай продолжает покупать санкционную иранскую нефть и продал китайские товары двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, которые, по словам Бессента, усилили военные возможности Москвы в войне против Украины.
Министр сказал, что законопроект в Конгрессе США, который позволяет Трампу устанавливать тарифы до 500% против стран, покупающих санкционную российскую нефть, будет побуждать союзников США к подобным шагам, чтобы перекрыть энергетические доходы России.
Обратите внимание! Трамп сократил срок, который Россия имеет, чтобы достичь прогресса в мирном соглашении по войне в Украине. Иначе ее покупателей нефти будут ожидать вторичные тарифы в размере 100% уже через 10-12 дней. И это отражает его растущее разочарование действиями Москвы.
Китайские чиновники в ответ заявили, что Китай является суверенным государством с собственными энергетическими потребностями. Поэтому решения о закупке нефти принимаются в соответствии с внутренней политикой страны.
Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, поэтому они готовы оплатить 100% тариф,
– отметил Бессент.
Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти – около 2 миллионов баррелей в день. Далее следуют Индия и Турция.
Бессент добавил, что предупредил своего китайского коллегу – вице-премьера Хэ Лифена – что дальнейшие поставки товаров в Россию (которые в конце концов попадают в оружие) повредят стремлению Китая укрепить торговлю с Европой.
Заметьте! Министр финансов США отметил, что это очень вредит публичному имиджу Китая в Европе – будто Пекин способствует войне на европейской границе.