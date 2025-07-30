Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что он сделал предупреждение китайским чиновникам. Мол, продолжение закупок санкционной российской нефти приведет к введению больших тарифов согласно законопроекту, который рассматривается в Конгрессе.

О чем Бессент предупредил Китай?

В ответ он услышал, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также США и Китай на пути к "тарифному перемирию": решающее слово за Трампом

Так Скотт Бессент выразил недовольство Соединенных Штатов из-за того, что Китай продолжает покупать санкционную иранскую нефть и продал китайские товары двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, которые, по словам Бессента, усилили военные возможности Москвы в войне против Украины.

Министр сказал, что законопроект в Конгрессе США, который позволяет Трампу устанавливать тарифы до 500% против стран, покупающих санкционную российскую нефть, будет побуждать союзников США к подобным шагам, чтобы перекрыть энергетические доходы России.

Обратите внимание! Трамп сократил срок, который Россия имеет, чтобы достичь прогресса в мирном соглашении по войне в Украине. Иначе ее покупателей нефти будут ожидать вторичные тарифы в размере 100% уже через 10-12 дней. И это отражает его растущее разочарование действиями Москвы.

Китайские чиновники в ответ заявили, что Китай является суверенным государством с собственными энергетическими потребностями. Поэтому решения о закупке нефти принимаются в соответствии с внутренней политикой страны.

Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, поэтому они готовы оплатить 100% тариф,

– отметил Бессент.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти – около 2 миллионов баррелей в день. Далее следуют Индия и Турция.

Бессент добавил, что предупредил своего китайского коллегу – вице-премьера Хэ Лифена – что дальнейшие поставки товаров в Россию (которые в конце концов попадают в оружие) повредят стремлению Китая укрепить торговлю с Европой.

Заметьте! Министр финансов США отметил, что это очень вредит публичному имиджу Китая в Европе – будто Пекин способствует войне на европейской границе.