Вашингтон согласился пересмотреть торговые условия для одного из азиатских партнеров. Это может стать важным сигналом для других экспортеров, которые пытаются добиться от администрации Дональда Трампа снижения тарифов.

Насколько США могут снизить пошлины

Соединенные Штаты планируют снизить дополнительные пошлины на товары из Таиланда, связанные с принудительным трудом, с 12,5% до 10%. Об этом сообщила министр торговли страны Супхаджи Сутхумпхун после переговоров с заместителем торгового представителя США Риком Свитцером в Шэньчжэне, пишет Bloomberg.

По словам министра, Вашингтон подтвердил, что будет работать над снижением ставки. Однако конкретных сроков пока не назвали, а официально обнародованный тариф по-прежнему составляет 12,5%.

Если соглашение все же вступит в силу, Таиланд окажется в равных условиях с конкурентами:

Индонезией;

и Малайзией.

Для них уже действует ставка таможенных пошлин США в размере 10%.

В то же время Филиппины, Сингапур и Вьетнам пока остаются с тарифом 12,5%, хотя для отдельных товаров предусмотрены исключения.

Почему Вашингтон пошел на уступку

Дополнительные пошлины были введены после масштабного расследования США о том, блокируют ли страны импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Однако Таиланд настаивал на снижении тарифов, указывая, что заслуживает таких же условий, как и его региональные конкуренты. Но стороны долго не могли договориться.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь на этой неделе, когда премьер-министр Анутин Чарнвиракул и президент Дональд Трамп подписали совместное заявление об условиях более широкого торгового соглашения.

Таиланд также добивается благоприятных условий в рамках отдельного американского расследования по поводу избыточных производственных мощностей,

– добавляет издание.

Обратите внимание! Снижение тарифов крайне важно для экономики Таиланда. США являются крупнейшим рынком сбыта для тайского экспорта. По данным Министерства торговли страны, в прошлом году поставки туда достигли примерно 70 миллиардов долларов, а с американским рынком связано около 1,25 миллиона рабочих мест в Таиланде.

Напомним, что США также пообещали Индии установить значительно более низкие пошлины на импорт ее товаров, чем для других стран-партнеров. Первый этап соглашений должен охватить торговлю товарами, тогда как вопросы услуг стороны планируют обсудить позже. В то же время конкретные тарифные ставки еще не определены.