Наскільки США можуть знизити мита

Сполучені Штати планують знизити додаткове мито на товари з Таїланду, пов'язані з примусовою працею, з 12,5% до 10%. Про це повідомила міністерка торгівлі країни Супхаджі Сутхумпхун після переговорів із заступником торговельного представника США Ріком Світцером у Шеньчжені, пише Bloomberg.

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За словами міністерки, Вашингтон підтвердив, що працюватиме над зниженням ставки. Однак конкретних термінів поки не назвали, а офіційно оприлюднений тариф і далі становить 12,5%.

Якщо домовленість все ж набуде чинності, Таїланд опиниться в однакових умовах з конкурентами:

Індонезією;

та Малайзією.

Для них уже діє ставка мит США у розмірі 10%.

Натомість Філіппіни, Сінгапур і В'єтнам поки залишаються з тарифом 12,5%, хоча для окремих товарів передбачені винятки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Вашингтон погодився на поступку

Додаткові мита запровадили після масштабного розслідування США щодо того, чи блокують країни імпорт товарів, виготовлених із використанням примусової праці.

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Однак Таїланд наполягав на зниженні тарифів, вказуючи, що заслуговує на такі самі умови, як його регіональні конкуренти. Але сторони довго не могли домовитися.

Ситуація зрушила з мертвої точки лише цього тижня, коли прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул та президент Дональд Трамп підписали спільну заяву про умови ширшої торговельної угоди.

Таїланд також домагається сприятливих умов у межах окремого американського розслідування щодо надлишкових виробничих потужностей– додає видання.

Зауважте! Зниження тарифів вкрай важливе для економіки Таїланду. США є найбільшим напрямком для тайського експорту. За даними Міністерства торгівлі країни, торік поставки туди сягнули приблизно 70 мільярдів доларів, а з американським ринком пов'язані приблизно 1,25 мільйона робочих місць у Таїланді.

Нагадаємо, що США також пообіцяли Індії встановити значно нижчі мита на імпорт її товарів, ніж для інших країн-партнерів. Перший етап домовленостей має охопити торгівлю товарами, тоді як питання послуг сторони планують обговорити пізніше. Водночас конкретні тарифні ставки ще не визначили.