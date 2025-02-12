Решение Трампа по пошлинам на алюминий и сталь: как на него реагируют крупнейшие экспортеры США

Бразилия не будет вступать в торговую войну с США после внедрения Трампом пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. В частности один из министров страны сделал заявление относительно этой ситуации.

Реакция Бразилии на пошлины Трампа

Он отметил, что правительство не планирует подобных действий, передает 24 канал со ссылкой на CNN.

Правительство вообще не обсуждало этот вопрос,

– сказал на пресс-конференции министр институциональных отношений Бразилии Александре Падилья.

Он добавил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "всегда очень четко говорил, что торговая война не приносит пользы никому". Также Падилья сообщил, что Бразилия выступает за укрепление торговли со своими партнерами, а не за участие в любой торговой войне.

Важно! Более того, данные Министерства торговли США свидетельствуют, что Бразилия является вторым по величине экспортером стали в США после Канады.

Реакция Канады

Издание пишет, что реакция премьер-министра Канады Джастина Трюдо относительно решения президента США была совсем другой. Так Трюдо назвал тарифы абсолютно неоправданными.

Мы являемся ближайшим союзником США, наши экономики интегрированы,

– заявил Джастин Трюдо.

В то же время он напомнил, что Канада делает Северную Америку более конкурентоспособной. Кроме того, канадская сталь и алюминий используются в ряде ключевых американских отраслей:

оборона;

судостроение;

производство;

энергетика;

автомобилестроение.

Обратите внимание! До того он рассказал, что будет работать с администрацией Трампа, чтобы "подчеркнуть негативные последствия" для граждан обеих стран. Однако предупредил, что если ситуация дойдет до ответного удара, то ответ Канады будет "твердым и четким".