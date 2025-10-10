С 14 октября начнет действовать новый тариф США на импорт пиломатериалов и изделий из древесины. Экономики по меньшей мере трех стран значительно пострадают из-за нововведения.

Как новые тарифы повлияют на страны?

Трамп считает, что новые тарифы необходимы для защиты экономики США и стимулирования внутреннего производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Начиная с 14 октября, пиломатериалы из хвойных пород древесины будут иметь 10% пошлины, тогда как кухонные шкафы, туалетные столики и другие готовые изделия из древесины будут иметь 25% пошлины.

Наибольшему удару подвергнется Канада, ведущий поставщик пиломатериалов в США, экспорт пиломатериалов которого уже облагается отдельными пошлинами на общую сумму 35,19%. Две страны уже много лет ведут спор из-за заявлений США о том, что Канада несправедливо субсидирует свою лесную промышленность и продает товар по ценам, ниже рыночных.

Канада пытается спасти свою лесную промышленность, в частности, пообещав в августе финансовую поддержку в размере 1,2 миллиарда канадских долларов. Но страна также действует осторожно, опасаясь обострения спора.

Также пострадают Китай – один из двух крупнейших экспортеров деревянной мебели в США в 2024 году – и Вьетнам. Кроме тарифов, объявленных 29 сентября, деревянные шкафы и туалетные столики из Китая также подлежат дополнительным пошлинам, подобным тем, взимаемых с канадской древесины.

Последние из них наносят еще один удар по американским компаниям, которые либо перенесли производство в Китай, или решили покупать напрямую у китайских производителей, чтобы снизить расходы.

Как повысят тарифы в январе?

С 1 января существующие "деревянные тарифы" повысят, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В частности, они вырастут следующим образом:

на мягкую деревянную мебель – до 30%;

на кухонные шкафы и ванны – до 50%.

Эти ставки будут касаться тех стран, которые не достигнут договоренности с США. Трамп обещает исключения для тех стран, которые уже заключили торговые соглашения с США. В частности, для Великобритании тарифы на древесину составят 10%, для Японии и Евросоюза – 15%.

Что известно о пошлинах Трампа и их последствиях?