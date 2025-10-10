З 14 жовтня почне діяти новий тариф США на імпорт пиломатеріалів та виробів з деревини. Економіки щонайменше трьох країн значно постраждають через нововведення.

Як нові тарифи вплинуть на країни?

Трамп вважає, що нові тарифи необхідні для захисту економіки США та стимулювання внутрішнього виробництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Тарифи Трампа б'ють по Індії: Світовий банк дав невтішний прогноз

Починаючи з 14 жовтня, пиломатеріали з хвойних порід деревини матимуть 10% мита, тоді як кухонні шафи, туалетні столики та інші готові вироби з деревини матимуть 25% мита.

Найбільшого удару зазнає Канада, провідний постачальник пиломатеріалів до США, експорт пиломатеріалів якого вже обкладається окремими митами на загальну суму 35,19%. Дві країни вже багато років ведуть суперечку через заяви США про те, що Канада несправедливо субсидує свою лісову промисловість і продає товар за цінами, нижче ринкових.

Канада намагається врятувати свою лісову промисловість, зокрема, пообіцявши у серпні фінансову підтримку у розмірі 1,2 мільярда канадських доларів. Але країна також діє обережно, побоюючись загострення суперечки.

Також постраждають Китай – один з двох найбільших експортерів дерев'яних меблів до США у 2024 році – та В'єтнам. Окрім тарифів, оголошених 29 вересня, дерев'яні шафи та туалетні столики з Китаю також підлягають додатковим митам, подібним до тих, що стягуються з канадської деревини.

Останні з них завдають ще одного удару по американських компаніях, які або перенесли виробництво до Китаю, або вирішили купувати безпосередньо у китайських виробників, щоб знизити витрати.

Як підвищать тарифи у січні?

З 1 січня існуючі "дерев'яні тарифи" підвищать, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зокрема, вони зростуть наступним чином:

на м’які дерев’яні меблі – до 30%;

на кухонні шафи й ванни – до 50%.

Ці ставки стосуватимуться тих країн, які не досягнуть домовленості зі США. Трамп обіцяє винятки для тих країн, які вже уклали торгівельні угоди зі США. Зокрема, для Великої Британії тарифи на деревину складуть 10%, для Японії та Євросоюзу – 15%.

Що відомо про мита Трампа та їхні наслідки?