Китай перенаправляет экспорт одежды в ЕС: как тарифы Трампа вредят стране
- Экспорт китайской одежды и текстиля в ЕС в первой половине 2025 года вырос на 20% из-за перенаправления товаров, пострадавших от тарифов США.
- Эти тарифы Трампа вызвали значительные изменения в цепочках поставок, заставляя китайские компании искать новые рынки сбыта в Европе.
Экспорт текстиля из Китая в ЕС резко вырос, поскольку производители, перенаправляют товары в Европу. Это делают в частности компании, которые пострадали от высоких тарифов США.
Почему Китай меняет экспортную стратегию?
Импорт китайской одежды и текстиля в ЕС в первой половине 2025 года вырос на 20% в стоимостном и физическом объеме по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.
Основная часть увеличения стоимости произошла за счет роста импорта дешевой одежды примерно на 2 миллиарда евро.
Мы говорим об этой тарифной войне и видим, что Китай экспортирует меньше в США. Китайские компании, поскольку они не могут продавать в Соединенных Штатах, ведут себя очень агрессивно, чтобы продавать в Европе,
– сказал Марио Хорхе Мачадо, президент Euratex.
Последствия американских тарифов сочетаются с медленным прогрессом ЕС в сокращении количества посылок, поступающих в блок от онлайн-продавцов, таких как Temu и Shein. В то же время стоимость экспорта из ЕС в Китай упала на 19% из-за падения цен на одежду в Европе из-за конкурентного давления и ослабления юаня относительно евро.
Тарифный режим администрации США вызвал огромные беспорядки в давно устоявшихся цепях поставок, особенно из Китая, поскольку китайские компании обращаются в Европу как к рынку сбыта своей продукции, в отличие от отправки ее в США,
– пишут в издании.
Из-за этого европейские компании столкнулись с еще более жесткой конкуренцией со стороны дешевого импорта из Китая. Она одновременно борются с бюрократией и более высокими затратами на энергоносители, чем на большинстве других рынков.
Заметьте! Дополнительные тарифы, введены против Китая с момента вступления в должность Дональда Трампа, пока составляют 30% после широких переговоров между двумя сторонами.
Как тарифы Трампа повлияют на экономику Китая?
Ожидается, что глобальный экономический рост сейчас замедлится лишь незначительно – до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году – по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми в июне, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В Китае также наблюдалось замедление роста во второй половине года, поскольку спрос на экспортные отгрузки до введения тарифов США уменьшается, а фискальная поддержка уменьшается.
Тем не менее, ожидается, что экономика Китая вырастет на 4,9% в этом году – по сравнению с 4,7% в июне – прежде чем замедлиться до 4,4% в 2026 году – пересмотрен в сторону увеличения с 4,3%.
Пошлины Трампа привели к росту цен на импортные товары в США, в частности на аудиооборудование и инструменты. Американские розничные торговцы, такие как Costco и Ashley Furniture, уменьшают импортные товары или повышают цены на свою продукцию.
Тарифы давят и на Швейцарию. Страна предлагает инвестировать в американскую золотоперерабатывающую промышленность, чтобы снизить пошлины, введенные администрацией Трампа.
Президент Трамп ввел новые пошлины на древесину и мебель, которые начнут действовать с 14 октября, а ставки повысятся с 1 января, если страны не достигнут договоренности с США. Новые тарифы станут ударом для Канады, Мексики и Вьетнама, но исключения возможны для стран с торговыми соглашениями, таких как Великобритания, Япония и Евросоюз.