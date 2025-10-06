Экспорт текстиля из Китая в ЕС резко вырос, поскольку производители, перенаправляют товары в Европу. Это делают в частности компании, которые пострадали от высоких тарифов США.

Почему Китай меняет экспортную стратегию?

Импорт китайской одежды и текстиля в ЕС в первой половине 2025 года вырос на 20% в стоимостном и физическом объеме по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

Основная часть увеличения стоимости произошла за счет роста импорта дешевой одежды примерно на 2 миллиарда евро.

Мы говорим об этой тарифной войне и видим, что Китай экспортирует меньше в США. Китайские компании, поскольку они не могут продавать в Соединенных Штатах, ведут себя очень агрессивно, чтобы продавать в Европе,

– сказал Марио Хорхе Мачадо, президент Euratex.

Последствия американских тарифов сочетаются с медленным прогрессом ЕС в сокращении количества посылок, поступающих в блок от онлайн-продавцов, таких как Temu и Shein. В то же время стоимость экспорта из ЕС в Китай упала на 19% из-за падения цен на одежду в Европе из-за конкурентного давления и ослабления юаня относительно евро.

Тарифный режим администрации США вызвал огромные беспорядки в давно устоявшихся цепях поставок, особенно из Китая, поскольку китайские компании обращаются в Европу как к рынку сбыта своей продукции, в отличие от отправки ее в США,

– пишут в издании.

Из-за этого европейские компании столкнулись с еще более жесткой конкуренцией со стороны дешевого импорта из Китая. Она одновременно борются с бюрократией и более высокими затратами на энергоносители, чем на большинстве других рынков.

Заметьте! Дополнительные тарифы, введены против Китая с момента вступления в должность Дональда Трампа, пока составляют 30% после широких переговоров между двумя сторонами.

Как тарифы Трампа повлияют на экономику Китая?

Ожидается, что глобальный экономический рост сейчас замедлится лишь незначительно – до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году – по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми в июне, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Китае также наблюдалось замедление роста во второй половине года, поскольку спрос на экспортные отгрузки до введения тарифов США уменьшается, а фискальная поддержка уменьшается.

Тем не менее, ожидается, что экономика Китая вырастет на 4,9% в этом году – по сравнению с 4,7% в июне – прежде чем замедлиться до 4,4% в 2026 году – пересмотрен в сторону увеличения с 4,3%.

