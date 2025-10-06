Експорт текстилю з Китаю до ЄС різко зріс, оскільки виробники, перенаправляють товари до Європи. Це роблять зокрема компанії, які постраждали від високих тарифів США.

Чому Китай змінює експортну стратегію?

Імпорт китайського одягу та текстилю до ЄС у першій половині 2025 року зріс на 20 % у вартісному та фізичному обсязі порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Основна частина збільшення вартості відбулася за рахунок зростання імпорту дешевого одягу приблизно на 2 мільярди євро.

Ми говоримо про цю тарифну війну і бачимо, що Китай експортує менше до США. Китайські компанії, оскільки вони не можуть продавати у Сполучених Штатах, поводяться дуже агресивно, щоб продавати в Європі,

– сказав Маріо Хорхе Мачадо, президент Euratex.

Наслідки американських тарифів поєднуються з повільним прогресом ЄС у скороченні кількості посилок, що надходять до блоку від онлайн-продавців, таких як Temu та Shein. Водночас вартість експорту з ЄС до Китаю впала на 19% через падіння цін на одяг у Європі через конкурентний тиск і ослаблення юаня відносно євро.

Тарифний режим адміністрації США спричинив величезні заворушення у давно усталених ланцюгах поставок, особливо з Китаю, оскільки китайські компанії звертаються до Європи як до ринку збуту своєї продукції, на відміну від відправлення її до США,

– пишуть у виданні.

Через це європейські компанії зіткнулися з ще жорсткішою конкуренцією з боку дешевого імпорту з Китаю. Вона одночасно борються з бюрократією та вищими витратами на енергоносії, ніж на більшості інших ринків.

Зауважте! Додаткові тарифи, запроваджені проти Китаю з моменту вступу на посаду Дональда Трампа, наразі становлять 30% після широких переговорів між двома сторонами.

Як тарифи Трампа вплинуть на економіку Китаю?

Очікується, що глобальне економічне зростання зараз сповільниться лише незначно – до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року – порівняно з 2,9%, прогнозованими у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У Китаї також спостерігалося уповільнення зростання у другій половині року, оскільки попит на експортні відвантаження до запровадження тарифів США зменшується, а фіскальна підтримка зменшується.

Тим не менш, очікується, що економіка Китаю зросте на 4,9% цього року – порівняно з 4,7% у червні – перш ніж сповільнитися до 4,4% у 2026 році – переглянутий у бік збільшення з 4,3%.

