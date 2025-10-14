Последствия тарифов Трампа: Индия ищет новых покупателей в Европе и предлагает скидки
- Индийские экспортеры текстиля вынуждены обратиться к рынку Европы из-за удвоения тарифов США на импорт из Индии, и они пытаются диверсифицировать поставки, в частности, путем заключения торгового соглашения с ЕС.
- Тарифы Трампа на импорт из Индии негативно повлияли на экономику Южной Азии, уменьшив прогнозы экономического роста для этих стран, в частности, на рост ВВП Индии на 0,2% до 6,3% в следующем финансовом году.
США ввели против Индии 50% тарифы, под удар попали экспортеры текстиля. Теперь они постепенно перестраиваются на рынок Европы.
Как и почему индийские экспортеры обратились в Европу?
Индийские экспортеры текстиля ищут новых покупателей в Европе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Это происходит из-за того, что Трамп удвоил тарифы на импорт из Индии, сделав их одними из самых высоких среди всех торговых партнеров. Также в Индии предлагают скидки существующим клиентам из США, чтобы смягчить удар.
Анонимный экспортер одежды из Мумбаи заявил, что его компания предоставляет приоритет диверсификации на рынки Европейского Союза, и что скорое заключение торгового соглашения с блоком поможет увеличить поставки из Индии.
Торговые переговоры между Индией и ЕС вступили в решающую фазу, поскольку их команды интенсивно работают над достижением цели конца года – подписания соглашения о свободной торговле,
– пишут в издании.
ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии по товарам, с двусторонним объемом торговли в размере 137,5 миллиарда долларов в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, что составляет почти 90% роста за последнее десятилетие.
Индийские экспортеры активизируют усилия для соблюдения строгих стандартов ЕС по химическим веществам, маркировки продукции и этического снабжения, заявили экспортеры текстиля.
Экспортеры модернизируют производственные мощности, чтобы соответствовать этим стандартам. Они также стремятся уменьшить свою зависимость от США.
Так мумбайская компания Creative Group, экспорт которой в США составляет 89% от общего объема поставок, может потерять от 6 000 до 7 000 из своих 15 000 работников, а через шесть месяцев может рассмотреть возможность переноса производства в Оман или соседний Бангладеш.
Как пошлины Трампа ударили по Индии?
Всемирный банк ухудшил прогноз экономического роста стран Южной Азии почти на один процентный пункт из-за жестких тарифов США для Индии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Прогнозы по ВВП для этих стран следующие:
- Прогноз по росту ВВП Индии на следующий финансовый год снизили на 0,2% – до 6,3%
- В Непале из-за экономической неопределенности уровень роста может упасть до 2,1% уже в этом году.
- На Мальдивах прогнозируют финансовые трудности значительные обязательства по уплате долга и низкие валютные резервы.
Несмотря на это в Бангладеше благодаря увеличению инвестиций ожидается ускорение роста в 2026 – 2027 финансовом году. А на Шри-Ланке рост туризма и количества денежных переводов помогает укрепить экономические перспективы на 2026 год.
Что известно о новых тарифах и их последствиях?
Американские потребители будут покрывать более половины расходов за новые пошлины Трампа, а компании уже повышают цены. По оценкам Goldman Sachs, до конца 2025 года американцы будут платить около 55% стоимости новых пошлин.
Пекин жестко ответил на угрозы Трампа о введении 100% пошлин на китайские товары, обвинив США в ухудшении отношений. Поэтому Китай расширил экспортный контроль на редкоземельные элементы, что вызвало опасения относительно глобальных перебоев в производстве.
С 14 октября США ввели новые тарифы на импорт пиломатериалов (10%) и деревянных изделий (25%), что больше всего ударит по Канаде, Китая и Вьетнама. С 1 января тарифы на мягкую деревянную мебель вырастут до 30%, а на кухонные шкафы и ванны до 50% для стран без торговых соглашений с США.