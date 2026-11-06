"Все стало слишком дорогим": в США назревает новое противостояние из-за пошлин Трампа

После победы на промежуточных выборах в США демократы могут попытаться изменить американскую тарифную политику, однако это будет непросто. Между тем у президента Дональда Трампа есть возможности ввести новые торговые ограничения.

Почему демократам будет сложно отменить пошлины Трампа

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пообещал отменить пошлины президента, которые, по его словам, приводят к росту цен для американцев. А Рон Вайден, который должен возглавить финансовый комитет Сената, заявил о намерении вернуть Конгрессу влияние на торговую политику, пишет Bloomberg.

Даже сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз жаловался, что пошлины сделали все слишком дорогим,

– отмечает издание.

Однако, несмотря на обещания демократов, ограничить тарифные полномочия президента быстро не удастся.

По словам директора вашингтонского подразделения EY Блейка Гардена, у законодателей нет единой позиции относительно того, какие именно пошлины нужно отменить и какие полномочия ограничить.

Новое большинство в следующем году захочет сосредоточиться на отмене пошлин или принятии определенной реформы тарифной политики. И я считаю, что это очень сложно,

– сказал Гарден.

В то же время не все демократы поддерживают свободную торговлю. В частности, сенатор Шеррод Браун, возвращающийся в Сенат после победы на выборах в Огайо, ранее критиковал глобальную торговлю.

Как только пошлины введены, всегда найдется кто-то, кто захочет их сохранить, потому что получает от них выгоду. Поэтому независимо от того, кто находится у власти, потенциально будет очень сложно отменить эти меры,

– пояснил Гарден.

Какие новые тарифы может ввести Трамп

А пока демократы готовятся пересмотреть торговую политику, Трамп может объявить о введении дополнительных пошлин на импорт из более чем десятка стран, связанных с избыточными промышленными мощностями. Это может произойти еще до января, когда демократы получат контроль над Конгрессом.

В администрации президента уже заявили, что не будут отказываться от выбранного тарифного курса.

Администрация будет продолжать исправлять давние торговые дисбалансы, которые стимулируют компании инвестировать и строить производства в Америке, а также защищают американских работников и их семьи,

– заявили в офисе торгового представителя США.

Кроме того, Трамп получил новые полномочия благодаря двухпартийному законопроекту о санкциях против России, известному как "адские санкции" Грэма.

Обратите внимание! Чтобы отменить тарифы Трампа, обеим палатам Конгресса необходимо квалифицированное большинство для преодоления президентского вето. По текущим подсчетам, демократам понадобится поддержка как минимум 13 сенаторов-республиканцев и около 50 представителей в нижней палате, получить которую будет крайне сложно, если не невозможно.

Напомним, ч против тарифов Трампа уже возникал и внутри его собственной партии. Ранее Палата представителей США поддержала резолюцию об отмене чрезвычайного положения, которое президент использовал для введения пошлин на канадские товары. Тогда шестеро республиканцев объединились с демократами и проголосовали против позиции Белого дома.