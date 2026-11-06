"Усе стало надто дорогим": у США назріває нове протистояння через мита Трампа

Чому демократам буде складно скасувати мита Трампа

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс пообіцяв зупинити мита президента, які, за його словами, підвищують ціни для американців. А Рон Вайден, який має очолити фінансовий комітет Сенату, заявив про намір повернути Конгресу вплив на торговельну політику, пише Bloomberg.

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Навіть сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз нарікав, що мита зробили все надто дорогим– зазначає видання.

Однак, попри обіцянки демократів, обмежити тарифні повноваження президента швидко не вдасться.

За словами директора вашингтонського підрозділу EY Блейка Гардена, законодавці не мають єдиної позиції, які саме мита потрібно скасувати та які повноваження обмежити.

Нова більшість наступного року захоче зосередитися на скасуванні мит або ухваленні певної реформи тарифної політики. І я вважаю, що це дуже складно– сказав Гарден.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас не всі демократи також підтримують вільну торгівлю. Зокрема, сенатор Шеррод Браун, який повертається до Сенату після перемоги на виборах в Огайо, раніше критикував глобальну торгівлю.

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Щойно мита запроваджені, завжди знайдеться хтось, хто захоче їх зберегти, тому що отримує від них вигоду. Тож незалежно від того, хто перебуває при владі, потенційно дуже складно буде скасувати ці заходи– пояснив Гарден.

Які нові тарифи може запровадити Трамп

А поки демократи готуються переглядати торговельну політику, Трамп може оголосити про додаткові мита на імпорт із понад десятка країн, пов'язані з надлишковими промисловими потужностями. Це може статися ще до січня, коли демократи отримають контроль над Конгресом.

В адміністрації президента вже заявили, що не відмовлятимуться від обраного тарифного курсу.

Адміністрація продовжуватиме виправляти давні торговельні дисбаланси, які стимулюють компанії інвестувати та будувати виробництва в Америці, а також захищають американських працівників та їхні родини– заявили в офісі торговельного представника США.

Крім того, Трамп отримав нові повноваження завдяки двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, відомому як "пекельні санкції" Грема.

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Зауважте! Щоб скасувати тарифи Трампа, обом палатам Конгресу потрібна кваліфікована більшість для подолання президентського вето. За поточними підрахунками, демократам знадобиться підтримка щонайменше 13 сенаторів-республіканців та близько 50 представників у нижній палаті, отримати яку буде вкрай складно, якщо не неможливо.

Нагадаємо, спротив тарифам Трампа вже виникав і всередині його власної партії. Раніше Палата представників США підтримала резолюцію про скасування надзвичайного стану, який президент використав для запровадження мит на канадські товари. Тоді шестеро республіканців об'єдналися з демократами й проголосували проти позиції Білого дому.