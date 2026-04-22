Послы ЕС одобрили 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-й пакет санкций против России

В среду, 22 апреля, Евросоюз запустил важную для Украины процедуру. Речь идет о письменном одобрении выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, а также о введении 20-го пакета санкций против России.

Одобрит ли ЕС кредит для Украины?

Это означает, что представители стран-членов уже подписывают решение, передает Суспильное. Ожидается, что эта формальная процедура завершится завтра во второй половине дня.

Уже одобрен последний необходимый законодательный акт – поправки к регламенту о долгосрочной финансовой политике ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, 22 апреля в повестку дня послов ЕС были включены и поддержаны на уровне Комитета постоянных представителей:

кредит для Украины в размере 90 млрд евро;

20-й пакет санкций против России.

Теперь для окончательного утверждения решения пройдут вышеупомянутую формальную письменную процедуру.

Кипрское председательство приложило немало усилий, чтобы ЕС и в дальнейшем решительно поддерживал Украину и оказывал давление на Россию,

– отметил представитель кипрского председательства в Совете ЕС.

Ранее принятие как самого закона, так и пакета санкций блокировала Венгрия. Однако ситуация изменилась после поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на выборах.