Экономика Новости экономики Послы ЕС одобрили 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-й пакет санкций против России
22 апреля, 14:14
Послы ЕС одобрили 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-й пакет санкций против России

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Европейский Союз одобрил кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России.
  • Ожидается, что формальная процедура подписания послами стран-членов продлится до второй половины дня 23 апреля.

В среду, 22 апреля, Евросоюз запустил важную для Украины процедуру. Речь идет о письменном одобрении выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, а также о введении 20-го пакета санкций против России.

Одобрит ли ЕС кредит для Украины?

Это означает, что представители стран-членов уже подписывают решение, передает Суспильное. Ожидается, что эта формальная процедура завершится завтра во второй половине дня.

Смотрите также Украина договорилась с кредиторами – выплату госдолга отсрочили 

Уже одобрен последний необходимый законодательный акт – поправки к регламенту о долгосрочной финансовой политике ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, 22 апреля в повестку дня послов ЕС были включены и поддержаны на уровне Комитета постоянных представителей:

  • кредит для Украины в размере 90 млрд евро;
  • 20-й пакет санкций против России.

Теперь для окончательного утверждения решения пройдут вышеупомянутую формальную письменную процедуру.

Кипрское председательство приложило немало усилий, чтобы ЕС и в дальнейшем решительно поддерживал Украину и оказывал давление на Россию,
– отметил представитель кипрского председательства в Совете ЕС.

Ранее принятие как самого закона, так и пакета санкций блокировала Венгрия. Однако ситуация изменилась после поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на выборах.

 