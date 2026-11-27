В Украине родственники умершего могут получить от государства пособие на похороны. В отдельных случаях размер выплат может превышать 16 тысяч гривен.

Сколько выплатят на похороны с 1 декабря

С 1 декабря повышения пособия на погребение не предусмотрено. При этом сумма выплаты зависит от того, был ли человек пенсионером, военным пенсионером или застрахованным лицом, поясняют в Пенсионном фонде.

В частности, весной 2026 года выплату на погребение застрахованного лица увеличили с 4 100 до 8 500 гривен в соответствии с постановлением правления ПФУ от 06.02.2026 № 6-1.

Однако такой новый размер пособия выплачивается только по новым страховым случаям.

По страховым случаям, наступившим начиная с 13.03.2026, размер пособия на погребение составляет 8 500 гривен,

– отметили в ПФУ.

Это касается также смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица.

Какое пособие получают родственники пенсионера

Вместе с тем сумма пособия на погребение для родственников умершего пенсионера зависит от вида пенсии, которую получал человек на момент смерти:

Если речь идет о гражданском пенсионере, лицо, организовавшее похороны, может получить пособие в размере двух его месячных пенсий.

Для военных пенсионеров пособие составляет три месячные пенсии, но не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году эта минимальная сумма равна 16 640 гривнам.

Впрочем, пособие не выплачивается, если похороны пенсионера были проведены за счет государственного бюджета.

Какие документы необходимы для оформления

Для оформления выплаты на погребение застрахованного лица необходимо обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или к работодателю умершего. При этом нужно подать:

заявление в электронной или бумажной форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справку о смерти.

Если пособие оформляется в связи со смертью члена семьи застрахованного лица, дополнительно потребуются документы, подтверждающие родственные связи, а иногда – о нахождении на иждивении.

Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев после смерти застрахованного лица или его родственника.

Если умерший был пенсионером, за выплатой необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Заявитель должен предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

заявление;

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти;

а также реквизиты банковского счета.

В отличие от пособия на погребение застрахованного лица, срок обращения за выплатой после смерти пенсионера не ограничен.

Напомним, после смерти пенсионера родственники могут получить не только пособие на погребение, но и пенсию, которую человек не успел получить при жизни. Эти средства выплачиваются членам семьи, проживавшим вместе с умершим, или нетрудоспособным родственникам, находившимся на его иждивении.