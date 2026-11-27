Скільки виплатять на поховання з 1 грудня

З 1 грудня підвищення допомоги на поховання не передбачається. Водночас сума виплати залежить від того, чи була людина пенсіонером, військовим пенсіонером або застрахованою особою, пояснюють у Пенсійному фонді.

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Зокрема, навесні 2026 року виплату на поховання застрахованої особи збільшили з 4 100 до 8 500 гривень відповідно до постанови правління ПФУ від 06.02.2026 № 6-1.

Однак такий новий розмір допомоги виплачують лише за новими страховими випадками.

За страховими випадками, які настали починаючи з 13.03.2026, розмір допомоги на поховання становить 8 500 гривень– зазначили у ПФУ.

Це стосується також смерті члена сім'ї, який перебував на утриманні застрахованої особи.

Яку допомогу отримують родичі пенсіонера

Разом з тим сума виплати на поховання для родичів померлого пенсіонера залежить від виду пенсії, яку отримувала людина на момент смерті:

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Якщо йдеться про цивільного пенсіонера, особа, яка організувала поховання, може отримати допомогу в розмірі двох його місячних пенсій;

Для військових пенсіонерів допомога становить три місячні пенсії, але не може бути меншою за п'ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб. У 2026 році ця мінімальна сума дорівнює 16 640 гривням.

Втім, допомогу не виплачують, якщо поховання пенсіонера здійснили коштом державного бюджету.

Які документи потрібні для оформлення

Для оформлення виплати на поховання застрахованої особи необхідно звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або до роботодавця померлого. При цьому потрібно подати:

заяву в електронній або паперовій формі;

документ, що посвідчує особу заявника;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідку про смерть.

Якщо допомогу оформлюють через смерть члена сім'ї застрахованої особи, додатково знадобляться документи, які підтверджують родинні зв'язки, а інколи – про перебування на утриманні.

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Звернутися за виплатою необхідно протягом шести місяців після смерті застрахованої особи або її родича.

Якщо померлий був пенсіонером, за виплатою потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Заявник має надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заяву;

свідоцтво про смерть;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть;

а також реквізити банківського рахунку.

На відміну від допомоги на поховання застрахованої особи, строк звернення за виплатою після смерті пенсіонера не обмежений.

Нагадаємо, після смерті пенсіонера родичі можуть отримати не лише допомогу на поховання, а й пенсію, яку людина не встигла забрати за життя. Ці кошти виплачують членам сім'ї, які проживали разом із померлим, або непрацездатним родичам, що перебували на його утриманні.