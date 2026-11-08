Після смерті пенсіонера родичам належать гроші: яку суму виплатить ПФУ

Кому та яку суму компенсує держава на поховання

Після тривалої паузи розмір допомоги на поховання застрахованої особи зріс удвічі й у 2026 році становить 8 500 гривень. Якщо ж померлий був колишнім військовослужбовцем, родина отримає виплату в розмірі трьох його пенсій, але не більше 16 640 гривень, про що пише Дебет-Кредит.

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Щоб гроші надійшли на рахунок, членам родини або особі, яка організовує похорон, потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Процедура вимагає базового пакета паперів, який краще підготувати заздалегідь.

Вам обов'язково знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану. Заяву ви заповните безпосередньо під час прийому, але важливо не забути актуальні реквізити вашого банківського рахунку.

Що робити з недоотриманою пенсією померлого

Окрім цільової допомоги на поховання, родина має право претендувати на кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя. У побуті цю суму часто називають "тринадцятою пенсією", і вона не зникає після смерті людини.

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Ці гроші можуть бути виплачені членам сім'ї, які проживали разом із померлим, або непрацездатним родичам, які перебували на його утриманні. Якщо за виплатою ніхто не звернеться вчасно, вона автоматично перейде до складу загальної спадщини, доступ до якої відкриється лише через нотаріуса.

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Які ще соціальні гарантії передбачені для родин

Втрата головного годувальника також дає право неповнолітнім дітям та студентам до 23 років на щомісячну фінансову підтримку. Як повідомлялося раніше, на одного непрацездатного члена сім'ї держава нараховує 50% від пенсії за віком померлого, а якщо утриманців двоє або більше – 100%, які діляться порівну.

Оформити таку допомогу може також непрацюючий родич, який змушений доглядати за дитиною померлого до досягнення нею восьмирічного віку. Фахівці радять не зволікати з подачею документів, адже якщо звернутися протягом 12 місяців, пенсію призначать заднім числом.