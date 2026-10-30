Пенсія померлих батьків: хто з дітей може претендувати на виплати

Хто з дітей має право на фінансову підтримку

Після смерті батьків неповнолітні українці та студенти можуть розраховувати на щомісячну допомогу від держави. Ці виплати призначаються членам родини, які перебували на повному утриманні померлого, про що пише Пенсійний фонд.

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Згідно із законом, гроші гарантовано отримують діти до 18 років. Якщо дитина має інвалідність, встановлену до повноліття, або продовжує навчання на денній формі, виплати триватимуть до 23 років. Це правило поширюється також на усиновлених дітей, пасинків та падчерок, якщо вони раніше не отримували аліментів.

Кому ще з родичів призначать виплати

Право на пенсію мають не лише діти. Гроші може оформити чоловік або дружина померлого, а також його батьки, якщо вони вже досягли пенсійного віку чи мають інвалідність. Крім того, виплати призначать будь-якому родичу (брату, сестрі, бабусі), який не працює, бо доглядає за дитиною померлого до досягнення нею восьмирічного віку.

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Які суми надійдуть на картки та що вимагають від стажу

Головна умова для призначення пенсії – наявність у померлого страхового стажу, достатнього для отримання III групи інвалідності. Проте є винятки: якщо людина загинула під час Революції Гідності, зникла безвісти за особливих обставин або була донором органів, стаж не вимагається.

Розмір виплати безпосередньо залежить від пенсії за віком, яку б отримував померлий. На одного непрацездатного члена сім'ї держава нарахує 50% від цієї суми. Якщо ж утриманців двоє або більше, вони отримають 100% пенсії, яку розділять між ними порівну. Дітям-сиротам суму розраховують, виходячи з пенсій обох померлих батьків.

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Які ще компенсації передбачені для родин померлих

Варто пам'ятати, що родичі також мають право на отримання так званої "тринадцятої пенсії" – коштів, які пенсіонер не встиг забрати за життя. Як повідомлялося раніше, для цього треба звернутися до Пенсійного фонду зі свідоцтвом про смерть.

Окрім цього, держава гарантує одноразову допомогу на поховання. Цьогоріч для застрахованих осіб ця сума зросла до 8,5 тисячі гривень, а для родин померлих військових виплата становить не менше 16 640 гривень.