Тринадцята пенсія в Україні: чи виплатять українцям додаткові гроші цьогоріч

Що таке тринадцята пенсія та хто може на неї претендувати

В Україні немає окремої щорічної виплати, офіційно названої тринадцятою пенсією. Так у побуті іноді називають пенсійні кошти, які людина не встигла отримати за життя. Після її смерті ці гроші за певних умов можуть виплатити членам сім'ї або непрацездатним родичам, які перебували на утриманні померлого.

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Водночас право на отримання таких коштів залежить від обставин і відповідності вимогам законодавства. Тому важливо розрізняти додаткову пенсійну виплату та недоотриману пенсію, яку можуть отримати визначені законом особи, про що нагадують у Пенсійному фонді України.

Як швидко оформити виплату та які документи зібрати

Щоб гроші надійшли на ваш рахунок, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або ж подати заявку дистанційно через їхній вебпортал. Базовий пакет документів включає:

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ваш паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть родича;

підтвердження родинних зв'язків та банківські реквізити.

Якщо банківського рахунку немає, кошти можна забрати готівкою через систему "Швидка копійка" в Ощадбанку.

Що відбувається з грошима у разі пропуску строків

Якщо ніхто з близьких не звернувся по кошти у встановлений законом час, недоотримана пенсія автоматично переходить до складу загальної спадщини. У такому випадку доступ до фінансів відкриється лише після офіційного оформлення свідоцтва про право на спадщину у нотаріуса.

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Окремий алгоритм діє для військових пенсіонерів – їхні виплати регулюються спеціальним законом і до загальної спадкової маси не включаються.

Які ще виплати та компенсації передбачені для родин

Варто пам'ятати, що окрім недоотриманої пенсії, держава гарантує допомогу на поховання, яка для застрахованих осіб цьогоріч зросла до 8,5 тисячі гривень. Значно більші суми передбачені для родин військових: їм виплачують допомогу у розмірі тримісячної пенсії, але не менше 16 640 гривень.

Як раніше пояснювали у Мін'юсті, соціальні виплати зазвичай не передаються у спадок, проте саме нараховані, але не виплачені за життя суми пенсій чи зарплат є тим важливим винятком, який захищає фінансові інтереси родини.