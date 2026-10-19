Що не передається у спадок

Цивільне законодавство чітко розмежовує майно та особисті зобов'язання померлого, що не можуть отримати спадкоємці. Якщо житло, банківські вклади чи звичайні банківські кредити переходять наступникам, то права й зобов'язання, нерозривно пов'язані з особою людини, припиняють дію автоматично. Про це пишуть у Міністерстві юстиції України.

У відомстві наголошують, що до спадкової маси ніколи не зараховують особисті немайнові права. Йдеться про базові блага, які належать кожній людині від народження: право на життя, індивідуальне ім'я, охорону здоров'я, власну гідність та честь.

Найбільше практичних запитань у спадкоємців традиційно виникає щодо соціальної допомоги, пенсійних нарахувань та аліментів. За загальним правилом, такі виплати не передаються у спадок.

Право на такі виплати має особистий характер, оскільки воно покликане забезпечити наявність засобів існування для конкретних осіб. Тому зі смертю уповноваженої особи припиняється і право на отримання відповідної виплати,

– розповіли фахівці.

Водночас закон робить один важливий фінансовий виняток на користь родичів померлого. Нараховані суми зарплати, пенсії, аліментів, стипендії чи допомоги через тимчасову непрацездатність, які людина не встигла забрати за життя, виплачують членам її сім'ї. За їхньої відсутності ці кошти вже потрапляють до складу спадщини.

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Відшкодування шкоди та участь у товариствах

Окремо юристи звертають увагу на компенсацію збитків, завданих каліцтвом або іншим серйозним ушкодженням здоров'я. Хоча такі виплати мають матеріальний вимір, вони спрямовані на покриття особистих витрат на лікування постраждалого. Тому спадкоємці не можуть претендувати на їх подальше нарахування.

Схожий порядок діє і для участі в організаціях чи товариствах громадян. Статус члена або право голосу не успадковуються автоматично, якщо відповідна норма прямо не прописана у профільному законі або статутних документах компанії.

Особисті боргові зобов'язання та довіреності

Зобов'язання померлого як кредитора або боржника так само скасовуються, коли виконання контракту нерозривно прив'язане до конкретної персони.

Зі смертю як особи, яка видала довіреність, так і представника, припиняється представництво за довіреністю (стаття 248 Кодексу). Як наслідок, після смерті вказаних осіб не відбувається переходу прав та обов’язків у порядку спадкування,

– йдеться в повідомленні.

Окрім цього, у спадок не передається право на обіцяний подарунок, якщо людина пішла з життя до його офіційної передачі.

Нагадаємо, спадкоємець після смерті родича може отримати не лише нерухомість, а й гроші та майнові права. Передається зарплата, пенсія, соціальні виплати, банківські вклади, страхові відшкодування та компенсації. Підтвердженням для отримання виплат є свідоцтво про право на спадщину, яке видає нотаріус через шість місяців після відкриття спадщини.

Але при цьому спадкоємці переймають і несплачені борги, які можуть дорівнювати вартості спадку.