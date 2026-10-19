Что не передается по наследству

Гражданское законодательство четко разграничивает имущество и личные обязательства умершего, которые не могут перейти к наследникам. Если жилье, банковские вклады или обычные банковские кредиты переходят к наследникам, то права и обязательства, неразрывно связанные с личностью человека, автоматически теряют силу. Об этом сообщают в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве подчеркивают, что к наследственной массе никогда не относятся личные неимущественные права. Речь идет о базовых благах, которые принадлежат каждому человеку с момента рождения: право на жизнь, индивидуальное имя, охрану здоровья, собственное достоинство и честь.

Больше всего практических вопросов у наследников традиционно возникает в отношении социальной помощи, пенсионных начислений и алиментов. По общему правилу, такие выплаты не передаются по наследству.

Право на такие выплаты носит личный характер, поскольку призвано обеспечить наличие средств к существованию для конкретных лиц. Поэтому со смертью уполномоченного лица прекращается и право на получение соответствующей выплаты,

– рассказали специалисты.

В то же время закон предусматривает одно важное финансовое исключение в пользу родственников умершего. Начисленные суммы заработной платы, пенсии, алиментов, стипендии или пособия по временной нетрудоспособности, которые человек не успел получить при жизни, выплачиваются членам его семьи. В случае их отсутствия эти средства уже включаются в состав наследства.

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Возмещение ущерба и участие в обществах

Отдельно юристы обращают внимание на компенсацию ущерба, причиненного в результате увечья или иного серьезного ущерба здоровью. Хотя такие выплаты имеют материальную составляющую, они направлены на покрытие личных расходов на лечение пострадавшего. Поэтому наследники не могут претендовать на их дальнейшее начисление.

Аналогичный порядок действует и в отношении участия в организациях или обществах граждан. Статус члена или право голоса не наследуются автоматически, если соответствующая норма прямо не прописана в профильном законе или уставных документах компании.

Личные долговые обязательства и доверенности

Обязательства умершего как кредитора или должника также аннулируются, если исполнение договора неразрывно привязано к конкретному лицу.

Со смертью как лица, выдавшего доверенность, так и представителя, прекращается представительство по доверенности (статья 248 Кодекса). Как следствие, после смерти указанных лиц не происходит перехода прав и обязанностей в порядке наследования,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в наследство не передается право на обещанный подарок, если человек скончался до его официальной передачи.

Напомним, что наследник после смерти родственника может получить не только недвижимость, но и деньги, а также имущественные права. Передаются заработная плата, пенсия, социальные выплаты, банковские вклады, страховые возмещения и компенсации. Подтверждением для получения выплат является свидетельство о праве на наследство, которое выдает нотариус через шесть месяцев после открытия наследства.

Однако при этом и наследники принимают на себя и неуплаченные долги, которые могут равняться стоимости наследства.