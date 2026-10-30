Пенсия умерших родителей: кто из детей может претендовать на выплаты

Кто из детей имеет право на финансовую поддержку

После смерти родителей несовершеннолетние украинцы и студенты могут рассчитывать на ежемесячное пособие от государства. Эти выплаты назначаются членам семьи, которые находились на полном иждивении умершего, о чем сообщает Пенсионный фонд.

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Согласно закону, деньги гарантированно получают дети до 18 лет. Если у ребенка есть инвалидность, установленная до достижения совершеннолетия, или он продолжает обучение на дневной форме, выплаты будут продолжаться до 23 лет. Это правило распространяется также на усыновленных детей, пасынков и падчериц, если они ранее не получали алиментов.

Кому еще из родственников назначат выплаты

Право на пенсию имеют не только дети. Деньги может оформить супруг или супруга умершего, а также его родители, если они уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. Кроме того, выплаты будут назначены любому родственнику (брату, сестре, бабушке), который не работает, поскольку ухаживает за ребенком умершего до достижения им восьмилетнего возраста.

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Какие суммы поступят на карты и что требуется от стажа

Главное условие для назначения пенсии – наличие у умершего страхового стажа, достаточного для получения III группы инвалидности. Однако есть исключения: если человек погиб во время Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах или был донором органов, стаж не требуется.

Размер выплаты напрямую зависит от пенсии по возрасту, которую получал бы умерший. На одного нетрудоспособного члена семьи государство начислит 50% от этой суммы. Если же иждивенцев двое или более, они получат 100% пенсии, которую разделят между собой поровну. Детям-сиротам сумму рассчитывают, исходя из пенсий обоих умерших родителей.

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Что еще предусмотрено в отношении компенсаций для семей умерших

Стоит помнить, что родственники также имеют право на получение так называемой "тринадцатой пенсии" – средств, которые пенсионер не успел забрать при жизни. Как сообщалось ранее, для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд со свидетельством о смерти.

Кроме того, государство гарантирует единовременное пособие на похороны. В этом году для застрахованных лиц эта сумма выросла до 8,5 тысячи гривен, а для семей умерших военнослужащих выплата составляет не менее 16 640 гривен.