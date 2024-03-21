Пособие по безработице в Украине: какая сумма выплат в 2024 году

Украинцы в случае потери работы имеют право на получение государственной компенсации в виде пособия по безработице. Однако, выплата этой помощи может быть прекращена при определенных условиях.

Какова сумма пособия по безработице

Об этом рассказала руководительница Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. По ее словам, по состоянию на сейчас государство ежемесячно выплачивает безработным по 4 000 гривен.

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На период военного положения максимальный размер соответствует размеру минимальной заработной платы, хотя раньше было полторы минимальные зарплаты. Это влияет на уменьшение среднего размера выплаты,

– объяснила Жовтяк.

Также Фонд безработицы в 2023 году увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до размера от 1 500 до 2 500 гривен.

Поэтому, по 1 500 гривен сейчас выплачивают:

молодым людям, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях, и нуждаются в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

одиноким матерям (отцам), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, отцы-одиночки, приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;

застрахованным гражданам со страховым стажем менее семи месяцев или были уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и т. п. в год перед тем, как были признаны безработными.

В то же время на выплату в размере 2 500 гривен могут рассчитывать:

лица со статусом ВПЛ, которые не имеют документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

ВПЛ, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.

В каком случае выплаты могут прекратить

Жовтяк также отметила, что в случае отклонения двух предложений по трудоустройству, регистрацию лица и выплату пособия по безработице в центре занятости прекращают. Такое условие содержит украинское законодательство.

В 2023 году прекращена регистрация почти 19 тысячам безработных из-за того, что они отказались от двух предложений. Это лишь 4% от общего количества зарегистрированных безработных,

– рассказала руководительница ведомства.

Почему количество безработных уменьшилось

Жовтяк также рассказала, почему количество зарегистрированных в Государственной службе занятости, по результатам 2023 года, уменьшилось вдвое несмотря на рост общего уровня безработицы. Дело в том, что большое количество людей мобилизовано в ВСУ.

Очень большое количество людей мобилизовано в Вооруженные силы, поэтому уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то сегодня у нас 77%, а в некоторых регионах 80% – это женщины,

– подчеркнула Жовтяк.

Еще одна из причин – сейчас шесть миллионов трудоспособных украинцев находятся за рубежом. Если бы эти люди остались в стране, то могли быть потенциально среди безработных, которым бы центр занятости искал работу.