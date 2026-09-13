Государство оплачивает уход за родственником: кто может подать заявление на получение пособия

Помощь близким может стать не только моральным долгом, но и основанием для получения финансовой поддержки от государства. Однако для успешного оформления таких выплат придется учесть несколько строгих условий.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь на уход?

Украинцы, проживающие вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и осуществляющие уход за ним, имеют право на ежемесячное пособие. В 2026 году максимальный размер такой компенсации достигает 3209 гривен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

При этом размер выплаты не является фиксированным, его определяют индивидуально. Главный критерий – среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев.

Важно понимать, что деньги начисляются только при условии, если человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе, и это подтверждено официальным заключением врачебной комиссии.

Кроме того, обязательным требованием является совместная регистрация или фактическое проживание на одной жилплощади. Интересно, что ваше официальное трудоустройство никоим образом не лишает вас права на эти деньги.

На какой срок назначают пособие и куда подавать заявление?

Обычно государство утверждает такую помощь на шесть месяцев. Однако, если вы являетесь неработающим пенсионером, этот срок автоматически продлевается до одного года. Чтобы средства начали поступать как можно скорее, следует подать весь пакет документов до конца текущего месяца в сервисные центры ПФУ, местные ЦПАУ или через уполномоченных лиц местных Рад.

Для оформления вам понадобятся: заявление, декларация о доходах, заключение врачебной комиссии и справка МСЭК. Если вы прописаны по разным адресам, но живете вместе, придется дополнительно взять Акт обследования материально-бытовых условий.

Что известно о предыстории этих выплат и медицинских справках?

На практике украинцы нередко сталкиваются с бюрократическими препятствиями, когда врачебно-консультативные комиссии требуют предварительного стационарного лечения больного.

Однако, согласно Приказу Минздрава Украины № 667, главным критерием для выдачи документа является наличие ограничений жизнедеятельности из-за психического расстройства, например, проблемы с самообслуживанием.

Напомним, ранее мы писали, что государство предусматривает и другие виды социальной поддержки и льгот для людей с инвалидностью, которые зависят от их конкретных потребностей.