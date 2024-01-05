Поставки автогаза из США в Украину побили рекорд

Проблемы на границе с Польшей усложняют ввоз сжиженного газа в Украину из-за автомобильных перевозок, но общий импорт газа вырос благодаря большему количеству поставок поездами и морем. В декабре количество импортированного сжиженного газа в Украину увеличилось на 2% и составило 85,8 тысячи тонн.

Лидеры поставок

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в Украину остаются Польша и Румыния. К примеру, в декабре поставки из Польши выросли на 10% из-за увеличения железнодорожных отправлений, несмотря на уменьшение автомобильных перевозок. Однако импорт из Румынии уменьшился на 20% из-за сокращения железнодорожных и морских поставок.

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Кроме того, в декабре возрос импорт сжиженного газа из США в Украину. Он достиг наивысшего показателя за год — 22,6 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в ноябре.

Большинство американского газа поступало с южных баз, при этом 18,7 тысяч тонн были отгружены через Румынию, Болгарию и Молдову.

Из Польши в Украину пришло всего 2,9 тысяч тонн американского газа. Бразилия также стала источником поставок газа в Украину, в частности, в ноябре было приобретено 1,03 тысяч тонн, а в декабре — еще 3,1 тысяч тонн бразильского продукта.

Структура поставщиков

В декабре лидером по продаже сжиженного газа в Украине стала румынская компания Vixon Gas, ранее не входившей даже в ТОП-10 экспортеров. Эта компания отгрузила 7,9 тысяч тонн газа, что в шесть раз больше, чем в ноябре.

На втором месте по объемам поставок оказалась Exori FZC из ОАЭ, которая увеличила поставки до 5,1 тысяч тонн.

Трейдер из Румынии, Takida, также показал рост с 2,1 до 4,5 тысяч тонн. Вместо этого Bulmarket, который был вторым по объемам поставок в ноябре, снизил продажи до 4,1 тысячи тонн.