Энергетический рынок штормит: ЕС срочно ищет газ в Африке
- ЕС ищет альтернативные источники газа в Африке из-за дефицита, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, и обращает внимание на Алжир.
- Италия и Испания ведут переговоры с Алжиром для увеличения поставок газа, а премьер-министр Италии планирует личный визит для переговоров.
Цены на газ в Европе стремительно выросли после того, как США и Израиль начали войну против Ирана, а тот в ответ –бил по газовым объектам стран Персидского залива. Теперь ЕС срочно ищет альтернативные источники поставок топлива.
Почему ЕС ищет газ в Алжире?
Свое внимание ЕС обратил на Алжир, который имеет один из крупнейших запасов нефти и природного газа в Африке, пишет Bloomberg.
Ранее африканская страна уже оказывалась в подобной ситуации. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские лидеры ездили в Алжир, чтобы договориться о поставках газа.
Теперь ситуация повторяется, и именно эта страна может смягчить энергетический кризис в Европе, вызванный остановкой экспорта с Востока.
- Сейчас Алжир входит в число крупнейших поставщиков энергоресурсов в ЕС.
- Однако сейчас запросы на поставку газа страна получает не только из Европы, но и из отдаленных регионов, например.
Аналитики отмечают, что такой ажиотаж вокруг Алжира свидетельствует о глобальном дефиците энергоресурсов. Поэтому Европе, очевидно, придется еще побороться за дополнительные контракты.
Важно! На фоне такого большого спроса Алжир может получить значительную экономическую выгоду. Однако главный вопрос остается в том, хватит ли у этой африканской страны экспортных возможностей, учитывая собственный высокий внутренний спрос и действующие контракты.
Какие страны Европы делают ставку на Алжир?
На фоне газового дефицита Италия и Испания уже ведут переговоры с Алжиром об увеличении поставок сжиженного газа. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на этой неделе лично отправится в страну для переговоров, пишет Reuters.
В офисе премьера сообщили, что она будет в Алжире в среду, однако деталей не предоставили.
Впрочем, ранее министр энергетики страны Джильберто Фратин сообщал, что сейчас Италия ведет переговоры с несколькими странами, чтобы компенсировать дефицит газа после ударов Ирана по Катару. Среди низ рассматривают и Алжир.
- Дело в том, что после 2022 года Алжир стал одним из главных поставщиков газа для Италии. Сейчас он покрывает около 30% годового потребления страны.
- В то же время Катар ранее обеспечивал около 10% потребностей Италии в газе. Но после атак сообщил итальянской компании Edison, что не сможет выполнить свои контрактные обязательства на апрель.
Заметьте! Италия переориентируется на катарский газ еще и потому, что перспективы экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока неизвестны. Например, газовая компания QatarEnergy уже сообщила, что пауза в поставках может затянуться, поскольку инфраструктура страны значительно пострадала из-за войны.
Как Европа страдает от войны в Иране?
Война США и Израиля против Ирана практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа. Следствием этого стало резкое повышение цен на энергоносители.
Так, 2 марта в Европе стоимость газа стремительно выросла более чем на 50%, демонстрируя масштабы кризиса, возникшего из-за остановки поставок.
Кроме того, крупнейший в мире завод по экспорту LNG в Катаре получил значительные повреждения в результате атак иранских беспилотников. Из-за этого выпуск сжиженного газа на предприятии был приостановлен. Пострадавший объект принадлежит газовому гиганту Qatar Energy.