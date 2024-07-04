Поставки газа в Европу через Украину: Россия хочет продолжать транзит газа

Россия заявила, что готова продолжать поставки газа в Европу через Украину после окончания действующего контракта. Как сообщается, срок его действия истекает в конце 2024 года.

Россия готова продолжать поставки газа

Как сообщается, о желании продолжать транзит газа в Европу заявил вице-премьер России Александр Новак на полях саммита ШОС.

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Мы готовы продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. Поставка осуществляется с их территории, у них свои правила. Продолжение зависит от их желания. Мы готовы продолжать поставки,

– сказал Новак.

При этом, данные Оператора ГТС Украины свидетельствуют, что транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году уменьшился на 28,4% (на 5,812 миллиарда кубометров) по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 14,646 миллиарда кубометров.

Что известно о газовом контракте? Соглашение о транзите российского газа в Европу подписали Украина и Газпром в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 года по принципу "качай или плати". Газпром обязан оплатить транзит через ГТС Украины не менее 40 миллиардов кубометров в 2021 – 2024 годах, независимо от фактически поставленных объемов газа.

! Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не намерена продлевать газовый контракт с Россией.