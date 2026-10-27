Газа станет еще меньше: Катар продлил режим форс-мажора для Европы

Ситуация на европейском энергетическом рынке вновь обостряется из-за конфликта на Ближнем Востоке. Европа не получит еще несколько партий сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.

Какое решение приняли в Катаре

Государственная компания QatarEnergy решила продлить до конца декабря приостановку поставок сжиженного газа для итальянской Edison, пишет Reuters.

Edison во вторник, 27 октября, сообщила на платформе оператора энергетических рынков Италии GME, что действие форс-мажора продлится до конца года.

Ранее ожидалось, что ограничения продлятся лишь до начала декабря.

Отметим, что главной причиной такого шага катарцев стала война между США и Ираном, которая существенно нарушила торговые маршруты.

Каковы последствия для энергетического рынка

Из-за продления форс-мажора Италия лишится еще трех больших партий СПГ, которые должны были поступить в ближайшее время.

При этом Edison является одним из крупнейших клиентов Катара в Европе:

итальянская компания имеет долгосрочный контракт с QatarEnergy на поставку 6,4 миллиарда кубометров природного газа в год. Это около 10% от общего потребления газа страной.

Контракт действует с 2009 года и рассчитан в общей сложности на 25 лет.

Продление форс-мажора означает, что компания и в дальнейшем не будет получать часть предусмотренных контрактом объемов СПГ.

Такие перебои создают дополнительную напряженность и риски ценовых колебаний на энергетическом рынке Европы как раз в преддверии активного зимнего сезона.

Напомним, что впервые об отмене поставок из-за повреждений заводов и боевых действий на Ближнем Востоке Катар заявил еще в апреле этого года. Продление ограничений на поставки СПГ уже сказывалось на европейском газовом рынке. В конце сентября цены на газ в Европе выросли после очередного продления форс-мажора в отношении поставок в Италию и Пакистан.