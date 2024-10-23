Европа до сих пор продолжает покупать российский газ и тратит на это миллиарды евро. Это может свидетельствовать о том, что континент до сих пор зависим от вражеского "голубого топлива".

Зависимость Европы от российского газа

Обозреватель Bloomberg Opinion Хавьер Блас объяснил, что очень странно, что газ России поступает на континент через украинский газопровод. Зато Киев взимает с Москвы плату за транзит, которую Кремль до сих пор платит.

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На его взгляд, это свидетельствует о зависимости Европы от российского газа, хотя и в меньшей степени. До 24 февраля Россия обеспечивала 45% европейского импорта газа, а в прошлом году эта доля упала до 15%.

Однако настораживает то, что сокращение остановилось, и зависимость снова начала немного расти. В этом году Россия обеспечила около 20% всего импорта газа в Европу,

– сказал он.

Получается, что Европа таким образом финансирует обе стороны войны. Однако ситуация с Европой станет очевидной в 2025 году, когда закончится контракт на поставку российского газа через украинскую ГТС. Вероятно, соглашение не продлят.

Напомним! Украинский трубопровод обеспечивает газом Восточную и Центральную Европу, в частности Словакию и Австрию. Италия, Чехия и Венгрия также получают часть российского газа.

Пытаясь обеспечить поставки газа через Украину, чиновники изучают возможность партнерства с Азербайджаном. Однако источники указывают на то, что Азербайджан сейчас работает на полную мощность в экспорте газа. Для увеличения поставок в Европу Азербайджану, возможно, придется участвовать в обмене газом с Россией. Эта стратегия рассматривается как наименее вредное решение, особенно если Европа стремится избежать полного прекращения поставок газа.

Еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что ЕС может жить без российского газа, но это рискованно. Зависимость от российского газа это опасно, потому что Москва использует газ как дипломатический рычаг. Однако отказ наоборот может повлечь экономические потери для Европы.

Заметьте! Цены на газ выросли до более 40 евро за мегаватт-час, это самая большая цена за последние 10 месяцев.

Стоимость полного прекращения использования газа сейчас слишком высока: цены резко возрастут. Экономически и политически это звучит правильно. Морально это, конечно, отвратительно,

– сказал Блас.

Европейские политики имеют потенциал для увеличения региональных поставок энергоресурсов, однако текущие действия свидетельствуют об обратной тенденции. Несмотря на продолжающиеся закупки российской продукции, местные политики переключают свое внимание на критику газовой промышленности в Северном море. Это противоречие подчеркивает сложности, с которыми сталкивается энергетическая стратегия Европы, которая пытается полагаться на внешние источники, игнорируя при этом внутренние возможности.