Уже официально: Словакия прекращает поставки света в Украину

Словакия официально прекращает поставки электроэнергии в Украину. Причиной является обострение ситуации с поставками нефти через нефтепровод "Дружба".

Какое заявление сделал Роберт Фицо относительно Украины?

Такое заявление сделал премьер страны Роберт Фицо, о чем говорится в его заявлении в соцсети Facebook.

Читайте также Выбрали не очень удачное время: аналитик объяснил, почему Фицо и Орбан шантажируют энергоснабжением

Роберт Фицо Премьер Словакии Я выполнил то, что заявил в субботу: "Если поставки нефти в Словакию не будут восстановлены в понедельник, я попрошу государственную акционерную компанию SEPS прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину".

Заметьте! Согласно заметке Фицо, только в январе 2026 года эти аварийные поставки были нужны для стабилизации украинской энергосистемы вдвое чаще, чем за весь 2025 год.

Он добавил, что это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств. И если Украина "продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья", то словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие меры.

Фицо уже ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил поток газа в Словакию, "нанеся ущерб в размере 500 миллионов евро в год". Об этом говорится в сообщении Фицо в соцсети Х 21 февраля.

Президент Украины отказывается понимать наш подход, ориентированный на мир, и из-за того, что мы не поддерживаем войну, ведет себя враждебно по отношению к Словакии,

– написал Роберт Фицо.

Обратите внимание! Фицо заявил, что Зеленский остановил поставки нефти, что повлекло дальнейшие потери Словакии и логистические трудности.

Кто еще угрожает Украине по электроснабжению?