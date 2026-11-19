Мировой рынок энергоресурсов может получить дополнительную поддержку после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры США, Китая и России заявили о намерении смягчить топливный кризис.

Что пообещали Трамп, Си и Путин

В ходе трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин договорились работать над увеличением производства и поставок топлива, пишет Bloomberg.

Стороны планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов для обеспечения потребностей всех стран,

– говорится в заявлении лидеров трех стран.

Также Трамп, Си и Путин подчеркнули важность стабильных поставок энергоресурсов для мировых рынков.

В то же время в заявлении не уточняется, что именно будет предусматривать эта договоренность.

Стоит знать! Встреча глав США, России и Китая длилась около полутора часов и состоялась в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Стороны обсуждали не только энергетику, но и войну в Украине, ядерное разоружение и отношения между большими державами.

Почему договоренность важна для рынка

Заявление об увеличении поставок прозвучало в период нестабильности на мировом рынке нефтепродуктов, когда цены на дизельное топливо остаются высокими. Увеличение производства топлива потенциально может ослабить напряженность с поставками.

После новостей о встрече реакция не заставила себя ждать. Нефть и дизель начали дешеветь во время торгов в Лондоне:

эталонная марка Brent опустилась до отметки 91,21 доллара за баррель;

премия на дизельное топливо к цене на нефть снизилась до 57,61 доллара за баррель, хотя ранее достигала 61 доллара.

Это прямой сигнал о том, что трейдеры ожидают избытка предложения.

В то же время пока рано говорить, приведет ли договоренность к длительному снижению цен. В совместном заявлении не уточнили, насколько увеличат добычу, когда именно могут вырасти поставки и какие страны получат дополнительные объемы топлива.

Напомним, мир уже столкнулся с проблемой нехватки дизельного топлива. На поставки влияют удары по российским и ближневосточным НПЗ, перебои с морскими поставками и ограничения экспорта. Из-за этого запасы нефтепродуктов сокращаются, а риск дальнейшего дефицита растет.