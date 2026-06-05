МФВ в последний раз пошел на уступки по налогообложению посылок в Украине, – СМИ
Уже вскоре в Киеве завершит работу очередная миссия МВФ. В последний момент организация якобы согласилась пойти на некоторые уступки, хотя ранее там категорически отказывались от этого.
Что в МВФ могли позволить Украине
Речь идет о переносе конечного срока принятия закона о налогообложении посылок. Об этом сообщили в "РБК-Украина" со ссылкой на источники, "знакомые с результатами работы миссии".
Смотрите также Поступления в госбюджет превысили 100%: как это связано с налогами
Напомним, первый транш денежной помощи в рамках новой программы МВФ уже поступил в украинский бюджет, поэтому утвердить изменения сначала требовали до конца марта.
Теперь же в организации якобы согласились перенести дедлайн – на конец июля. Это означает, что второй транш размером в 686 миллионов долларов не будет зависеть от результатов очередного рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, пишет СМИ.
Украинским переговорщикам удалось убедить экспертов кредитора, что для поддержки в парламенте необходимо провести дополнительную работу с депутатами. Однако дискуссия была сложной.
От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз (речь идет об уступках для Киева – 24 Канал),
– отметил ознакомленный источник.
Сейчас инициатива имеет слабую поддержку среди нардепов, поэтому правительство и налоговый комитет могут активизировать консультации. К слову, очередное голосование провалили в конце мая.
Справка: Сейчас импорт товаров стоимостью до 150 евро не облагают налогом, в частности заказы с AliExpress, Temu, Amazon и тому подобное. Это якобы создает неравные конкурентные условия для украинских производителей, поэтому уже с 2027 года для всех посылок хотят ввести НДС, который будут начислять автоматически еще на этапе покупки онлайн.
Следующий пересмотр программы МВФ состоится в конце августа, и до этого срока закон о налогообложении должен быть принят.
Рассчитан на четыре года Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины предусматривает кредитование потребностей госбюджета в 8,1 миллиарда долларов. Сумма первого транша составила 1,5 миллиарда долларов.
Для получения остальных средств Верховная Рада должна принять пакет законодательных изменений. В частности, речь идет и о налогообложении доходов с цифровых платформ, например Bolt, Uklon, Glovo, Uber.