МФВ в последний раз пошел на уступки по налогообложению посылок в Украине, – СМИ

Уже вскоре в Киеве завершит работу очередная миссия МВФ. В последний момент организация якобы согласилась пойти на некоторые уступки, хотя ранее там категорически отказывались от этого.

Что в МВФ могли позволить Украине

Речь идет о переносе конечного срока принятия закона о налогообложении посылок. Об этом сообщили в "РБК-Украина" со ссылкой на источники, "знакомые с результатами работы миссии".

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Напомним, первый транш денежной помощи в рамках новой программы МВФ уже поступил в украинский бюджет, поэтому утвердить изменения сначала требовали до конца марта.

Теперь же в организации якобы согласились перенести дедлайн – на конец июля. Это означает, что второй транш размером в 686 миллионов долларов не будет зависеть от результатов очередного рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, пишет СМИ.

Украинским переговорщикам удалось убедить экспертов кредитора, что для поддержки в парламенте необходимо провести дополнительную работу с депутатами. Однако дискуссия была сложной.

От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз (речь идет об уступках для Киева – 24 Канал),

– отметил ознакомленный источник.

Сейчас инициатива имеет слабую поддержку среди нардепов, поэтому правительство и налоговый комитет могут активизировать консультации. К слову, очередное голосование провалили в конце мая.

Справка: Сейчас импорт товаров стоимостью до 150 евро не облагают налогом, в частности заказы с AliExpress, Temu, Amazon и тому подобное. Это якобы создает неравные конкурентные условия для украинских производителей, поэтому уже с 2027 года для всех посылок хотят ввести НДС, который будут начислять автоматически еще на этапе покупки онлайн.

Следующий пересмотр программы МВФ состоится в конце августа, и до этого срока закон о налогообложении должен быть принят.