Блокада границы: как НБУ оценил потери импортеров

Из-за блокады границы с Польшей, в феврале не произошло традиционного для Украины роста импорта. По оценке НБУ, потери составили 350 - 400 миллионов долларов.

Сколько потерял импорт

Больше всего снизился импорт следующих товаров:

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продовольственных товаров – рыба, плоды, орехи;

промышленных изделий – одежда, обувь;

древесины.

Однако вырос импорт нефтепродуктов и отдельной химической продукции (удобрений и фармацевтики).

Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокирования границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и переориентацию этих закупок на другие торговые и транспортные пути,

– написали в НБУ.

Что с экспортом

Зато объемы экспорта зерновых в феврале были самыми высокими с начала полномасштабного вторжения. Однако немного меньшими, чем в январе 2022 года.

В целом экспорт товаров в январе-феврале был максимально приближен к показателям до полномасштабного вторжения,

– добавил регулятор.

Стоит заметить, что экспорт продукции ГМК притормозил из-за кризиса на Красном море и ослабление спроса со стороны Китая. Напомним, что поставки этой продукции ориентируются на страны Азии.