Блокада границы: как НБУ оценил потери импортеров
Источник:НБУ
Из-за блокады границы с Польшей, в феврале не произошло традиционного для Украины роста импорта. По оценке НБУ, потери составили 350 - 400 миллионов долларов.
Сколько потерял импорт
Больше всего снизился импорт следующих товаров:
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- продовольственных товаров – рыба, плоды, орехи;
- промышленных изделий – одежда, обувь;
- древесины.
Однако вырос импорт нефтепродуктов и отдельной химической продукции (удобрений и фармацевтики).
Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокирования границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и переориентацию этих закупок на другие торговые и транспортные пути,
– написали в НБУ.
Что с экспортом
Зато объемы экспорта зерновых в феврале были самыми высокими с начала полномасштабного вторжения. Однако немного меньшими, чем в январе 2022 года.
В целом экспорт товаров в январе-феврале был максимально приближен к показателям до полномасштабного вторжения,
– добавил регулятор.
Стоит заметить, что экспорт продукции ГМК притормозил из-за кризиса на Красном море и ослабление спроса со стороны Китая. Напомним, что поставки этой продукции ориентируются на страны Азии.