Экспорт под угрозой: что станет с металлургией после остановки морского коридора

Остановка работы украинского морского коридора может нанести мощный удар по металлургической отрасли и сократить производство почти на треть. Эксперты предупреждают, что ежемесячные потери от сокращения экспорта могут составить 200 миллионов долларов.

Какие потери может понести украинская металлургия

Из-за остановки украинского морского коридора отечественные металлургические предприятия могут быть вынуждены перевести часть производственных мощностей в простой и сократить выпуск продукции примерно на треть. Такой прогноз озвучил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

По его оценкам, только прямые потери от сокращения экспорта составят 150–200 миллионов долларов в месяц. При этом эта сумма не учитывает косвенных убытков, среди которых рост затрат на логистику, подорожание импортного сырья, увеличение себестоимости производства и риск полной остановки отдельных предприятий.

В первом полугодии 2026 года морским путем осуществлялось 50% экспорта украинской стали, 95% экспорта чугуна и 50% экспорта железной руды. Именно поэтому прекращение работы морского коридора может оказать критическое влияние на всю горно-металлургическую отрасль.

Эксперты отмечают, что ситуация напоминает блокаду экспорта в 2022 году, однако нынешние условия являются более сложными из-за новых экономических и торговых ограничений.

Почему нынешний кризис может оказаться более серьезным, чем события 2022 года

Одним из главных вызовов стали новые импортные квоты Европейского Союза, вступившие в силу с июля. Они могут сократить экспорт украинской стали в страны ЕС примерно на 60% по сравнению с уровнем 2025 года, или на 1,3–1,5 миллиона тонн.

Дополнительной проблемой являются полуфабрикаты, которые составляют почти половину морского экспорта стали. Из-за низкой рентабельности и затрат, связанных с механизмом углеродной корректировки импорта (CBAM), переориентировать эти поставки на сухопутные маршруты практически невозможно. Это может привести к дополнительному сокращению производства примерно на 1 миллион тонн в год.

Ситуацию также осложняет падение мировых цен на железную руду, поэтому экспорт через европейские порты становится экономически невыгодным. По прогнозам аналитиков, производство в железорудном секторе может сократиться примерно на 35% по сравнению с первой половиной 2026 года.

Помимо экспорта, проблемы возникнут и с импортом. После потери "Покровской угольной группы" украинские металлургические предприятия зависят от поставок угля из США и Австралии, который в основном доставлялся морским путем. В случае переориентации на европейские порты и железную дорогу логистические расходы могут вырасти почти вдвое, что повысит стоимость угля примерно на 15%.

Эксперты также предупреждают о рисках для внутреннего рынка. Из-за прекращения морских перевозок могут подорожать или даже временно исчезнуть отдельные виды металлопродукции, которые Украина импортировала, в частности прокат с покрытием, толстый лист и фасонный прокат. По мнению аналитиков, совокупность этих факторов делает нынешний кризис одним из самых серьезных вызовов для украинской металлургии за последние годы.

Кстати, мировые цены на пшеницу продолжают расти на фоне обострения ситуации в Черноморском регионе и ухудшения прогнозов урожая в ключевых странах-производителях. Дополнительное давление на рынок создают сокращение российского экспорта и неблагоприятные погодные условия в Европе и США.