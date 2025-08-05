Риски велики: как пенсионерам, находящимся за границей, не потерять свои выплаты
- Украинцы за рубежом могут потерять пенсии, если не пройдут ежегодную идентификацию.
- Идентификацию можно пройти через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда, во время видеосвязи с представителем ПФУ, или через дипломатическое учреждение Украины.
Украинцы, которые находятся за границей, рискуют потерять свои пенсии. Чтобы этого не произошло, пенсионеры должны придерживаться определенных правил.
Почему украинцы за рубежом могут потерять пенсии?
Дело в том, что сейчас Пенсионный фонд может легально и регулярно получать информацию от пограничников, миграционной службы и Министерства иностранных дел о пенсионерах, которые выехали за границу, передает 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.
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Он пояснил: это даст возможность быстро прекращать выплаты тем, кто "потерял бдительность и вовремя не дал о себе знать должным образом".
Чтобы не потерять пенсию, следует проходить процедуру идентификации ежегодно до 31 декабря. Если этого не сделать, то с 1 января следующего года выплаты будут приостановлены.
Обратите внимание! Такую норму ВРУ приняла в апреле 2024 года. Однако дополнительный порядок к закону украинское правительство утвердило только весной текущего года.
Что делать, если все же прекратили выплачивать пенсию?
В случае прекращения пенсионных выплат из-за отсутствия идентификации, следует пройти проверку до конца того же года. Тогда ПФУ возобновит выплаты с того дня, когда они были прекращены.
Как пройти идентификацию?
Украинцы за рубежом могут пройти идентификацию такими способами способами способами:
- через электронный кабинет на вебпортале ПФУ (в этом случае нужна авторизация с помощью Дія.Підпису);
- во время видеосвязи с представителем ПФУ (следует предъявить документы);
- через дипломатическое учреждение Украины в стране временного пребывания.
Обратите внимание! В последнем случае человеку необходимо получить официальное подтверждение, что лицо живое, и отправить этот документ в Пенсионный фонд заказным письмом или письмом с объявленной ценностью.