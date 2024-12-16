Потеря пенсии: в ПФУ объяснили, кому грозит прекращение выплат

Некоторые украинские пенсионеры могут потерять свои средства. Это произойдет в том случае, если Пенсионный фонд приостановит им выплату пенсий по определенным причинам.

Почему могут прекратить выплачивать пенсию

В этом случае фонд руководствуется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Так пенсионные выплаты прекращаются при следующих обстоятельствах:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено ВРУ;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах, соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом.

Обратите внимание! В частности, в последнем пункте говорится об окончании срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, или трудоустройства лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет и тому подобное.

Как пенсионеру возобновить выплаты

Для возобновления своих выплат пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Для этого человек должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

соответствующее заявление.

Важно! Срок возобновления пенсии – 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению денежных выплат.